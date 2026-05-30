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¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas

Durante la Copa del Mundo 2026 en México, turistas y aficionados extranjeros pueden acceder a hospitales públicos y privados, así como a servicios de emergencia 24 horas en las ciudades sede

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Personal médico asiste a un fan con golpe de calor en una camilla bajo una carpa en un estadio. Otros espectadores se refrescan. Una pantalla muestra 40°C.
Durante el Mundial 2026 habrán muchos hospitales cercanos a los estadios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de aficionados de todo el mundo llegarán a México para disfrutar de la Copa del Mundo 2026, pero además de planear boletos, hospedaje y transporte, también conviene saber qué hacer en caso de una emergencia médica.

Desde una deshidratación por las altas temperaturas hasta una lesión o enfermedad inesperada, los visitantes extranjeros tendrán acceso a hospitales públicos y privados en las ciudades sede, así como a servicios de emergencia disponibles las 24 horas. Conocer los números de ayuda y verificar la cobertura del seguro de viaje puede marcar la diferencia para recibir atención rápida y segura.

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Hospitales y centros de salud cerca de los estadios Azteca, BBVA y Akron

Las tres sedes mexicanas del Mundial —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— cuentan con una amplia infraestructura hospitalaria, incluyendo centros médicos privados con certificaciones internacionales y experiencia en atención a pacientes extranjeros.

En la Ciudad de México, donde se ubica el Estadio Azteca, destacan hospitales como Médica Sur, Centro Médico ABC, Hospital Ángeles Pedregal y Hospital Español, todos con servicios de urgencias y personal acostumbrado a atender visitantes internacionales.

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El Hospital Angeles Pedregal es una opción durante el Mundial. REUTERS/Henry Romero/File Photo
El Hospital Angeles Pedregal es una opción durante el Mundial. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Además, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dispone de servicios médicos de emergencia permanentes para pasajeros que requieran atención inmediata.

En Guadalajara, sede del Estadio Akron, los turistas encontrarán opciones como Hospital San Javier y Hospital Puerta de Hierro, mientras que la ciudad también impulsa un nuevo clúster de turismo de salud enfocado en conectar a pacientes internacionales con instituciones médicas certificadas.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara incluso aparecieron en el ranking World’s Best Hospitals 2026, reflejando el nivel de atención disponible en la capital jalisciense.

Por su parte, Monterrey, donde se localiza el Estadio BBVA, es considerada uno de los principales destinos de turismo médico en América Latina.

Hospitales como TecSalud y otras instituciones acreditadas internacionalmente forman parte del Clúster de Salud de Nuevo León, que promueve atención especializada para pacientes nacionales y extranjeros.

Antes de viajar, especialistas recomiendan revisar qué hospitales tienen convenio con el seguro médico internacional contratado, ya que algunos centros privados solicitan depósitos o garantías de pago al momento del ingreso.

Números de emergencia y consejos de salud para visitantes extranjeros

El principal número de emergencia en México es el 911, disponible las 24 horas del día para solicitar ambulancias, apoyo policial o asistencia de protección civil. Las llamadas son gratuitas desde teléfonos móviles y fijos en cualquier parte del país.

En la Ciudad de México también opera LOCATEL, mediante el número 55 5658 1111, que brinda orientación e información para situaciones no urgentes. Además, existe una línea de asistencia turística que puede ayudar a los visitantes a contactar embajadas, resolver problemas relacionados con su viaje o recibir orientación en caso de emergencia.

Centro de Atención Médica de Urgencias 137 con operadores en cubículos, usando auriculares y computadoras. Una mujer en primer plano habla. Pantalla grande con mapas.
Las autoridades están las 24 horas del día para contestar al 911. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de los preparativos para el Mundial, el C5 capitalino puso en marcha un programa de telemedicina bilingüe y atención para personas extranjeras, con operadores capacitados para atender llamadas en otros idiomas y brindar orientación médica inicial.

Entre las recomendaciones más importantes para los aficionados destacan viajar con seguro médico internacional vigente, guardar los teléfonos de emergencia y de la aseguradora, llevar una copia digital de documentos personales y conocer la ubicación del hospital más cercano al lugar de hospedaje.

También se aconseja mantenerse hidratado, especialmente durante los partidos y actividades al aire libre en temporada de calor.

México se prepara para recibir a millones de visitantes durante la Copa del Mundo 2026 y, junto con la infraestructura deportiva y turística, también fortalece sus servicios de salud y atención de emergencias. Tener un plan médico básico antes de viajar permitirá a los aficionados disfrutar del torneo con mayor tranquilidad y estar preparados ante cualquier imprevisto.

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