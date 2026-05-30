México

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

Su muerte fue confirmada por las autoridades, que continúan investigando el accidente para esclarecer los hechos

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Cinco máscaras de lucha libre de colores azul, rojo, verde y blanco están colocadas en el suelo de un ring con cuerdas rojas y blancas.
Varias máscaras de lucha libre, de diferentes colores y diseños, yacen sobre el encerado de un cuadrilátero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lucha libre nacional está de duelo por el triste fallecimiento del luchador Tempo a causa de un accidente vial en la Ciudad de México.El percance ocurrió en el cruce de Eje 3 Oriente y Recreo, en la alcaldía Iztacalco, cerca de la estación Recreo de la Línea 5 del Metrobús.

De acuerdo a los primeros reportes, Tempo conducía su motocicleta en el momento de ser impactado por un camión de carga. La fuerza hizo que saliera proyectado hacia una camioneta, sufriendo una fuerte lesión en la cabeza. Testigos refieren que el responsable huyó de ahí.

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Tempo se dirigía a una función luchística en Coapa cuando ocurrió el trágico accidente. El cuerpo de emergencia llegó al lugar para asistir a “El Amo del tiempo”, pero él ya no presentaba signos vitales. La gente que lo conocía rápidamente se dio cuenta de su identidad al llevar en el antebrazo un tatuaje con la leyenda: “Un día a la vez”.

Por lo anterior, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) acordonaron el área y realizaron labores de vialidad, además, informaron al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar al posible responsable.

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¿Quién era Tempo, luchador mexicano independiente?

Tempo murió tras ser golpeado por un camión de carga en Iztacalco
Tempo murió tras ser golpeado por un camión de carga en Iztacalco (X / Raúl Gutiérrez)

Tempo era parte del circuito independiente de la lucha libre mexicana. Era originario de la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, Ciudad de México. Inició su carrera luchística hace seis años y se hizo popular gracias a su carisma y conexión con el público.

Además de su compromiso y dedicación arriba del cuadrilátero, Tempo ganó terreno en virtud de su emprendimiento poco habitual: vendía ropa interior personalizada con su nombre y su máscara, lo que lo hizo destacar entre los aficionados y las redes sociales.

El “El Amo del tiempo” tenía una suma destacada de seguidores en internet y constantemente compartía información sobre sus presentaciones y proyectos. Era reconocido por su cercanía con la afición, ya que en cada función interactuaba con ellos y les ofrecía productos originales.

Al viralizarse fotos y videos del aparatoso accidente, cientos de fanáticos del luchador expresaron sus condolencias recordando aquel ser humano que ganó sus corazones dentro y fuera del ring luchístico. La muerte de Tempo fue confirmada por las autoridades, que seguirán en la investigación de este accidente para detallar lo sucedido.

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