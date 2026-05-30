¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

El regreso de la República Checa al Mundial 2026 coincide con la influencia de Pavel Nedvěd, leyenda del futbol checo. (X/ Czech Republic)

El nombre de Pavel Nedvěd, ganador del Balón de Oro 2003, vuelve a estar en primer plano cada vez que la Selección de la República Checa enfrenta compromisos de peso, como ocurre este 2026 tras dos décadas de ausencia en la Copa del Mundo.

Nedvěd, recordado por su entrega y liderazgo, marcó el último ciclo exitoso del seleccionado nacional y hoy destaca en un nuevo rol fuera de la cancha.

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Pavel Nedvěd, ganador del Balón de Oro 2003, aporta ahora su experiencia desde la gerencia de la selección nacional. (X/ @DorInsider)

La República Checa regresó al Mundial con la presencia de Pavel en la estructura directiva, lo que alimenta la memoria de su trayectoria. Su legado, construido a partir de la disciplina y el talento, se refleja en cada competencia donde el equipo busca trascender.

El ascenso de Pavel Nedvěd: de Cheb a la cima europea

La historia de Nedvěd es la de un futbolista que forjó su camino desde las bases del futbol checo hasta convertirse en una referencia del balompié mundial.

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Su carrera profesional comenzó en el Dukla Praga ,

Nació en Cheb en 1972 y, desde niño, mostró una dedicación inusual por el entrenamiento y la mejora constante.

En el Sparta Praga fue campeón en varias ocasiones y acumuló cifras notables para un mediocampista.

Su llegada a la Lazio lo posicionó entre los mejores jugadores del continente.

Su fichaje por la Juventus en 2001, para reemplazar a Zinedine Zidane , marcó un reto mayor en su carrera.

En Turín, Nedvěd obtuvo dos títulos de Serie A, una Supercopa y el Balón de Oro en 2003, tras una campaña sobresaliente.

La llegada de Nedvěd a la Juventus marcó su despunte en el futbol europeo y el inicio de una etapa de títulos para el club italiano. (AFP)

De esta manera, la etapa en Italia consolidó a Nedvěd como un referente de sacrificio. Permaneció en la Juventus pese al descenso a la Serie B, liderando el regreso del club a la primera división y ganándose el respeto de la afición.

Alemania 2006: el último Mundial de Nedvěd y Chequia

El Mundial Alemania 2006 representó el último gran reto internacional para Nedvěd y la Selección Checa. Tras años de ausencia, el equipo clasificó con dificultades y llegó al torneo como una de las escuadras sorpresa.

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Nedvěd fue el capitán y líder del equipo dirigido por Karel Brückner .

El debut fue prometedor, con una victoria por 3-0 sobre Estados Unidos , donde Nedvěd fue protagonista en la generación de juego.

Las lesiones de delanteros clave, como Koller y Baros , debilitaron al plantel en los partidos siguientes.

Derrotas ante Ghana e Italia dejaron al equipo fuera en fase de grupos.

Nedvěd cerró su ciclo internacional con 91 partidos y 18 goles, convirtiéndose en símbolo de la generación dorada checa.

Como capitán, Nedvěd lideró una generación dorada de la República Checa en el Mundial de Alemania 2006. (X/Czech Republic)

El resultado supuso una gran frustración para el plantel y para Nedvěd, quien culminó su etapa como jugador internacional tras el torneo.

Nedvěd, del campo a la gestión deportiva

Finalizada su carrera como futbolista en 2009, Nedvěd inició una etapa exitosa en la dirigencia. Su visión y experiencia resultaron valiosas tanto en clubes como en la Selección:

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Se integró a la directiva de la Juventus y llegó a ocupar la vicepresidencia del club durante una etapa de títulos y turbulencias.

En 2025 , la Federación Checa de Fútbol lo nombró gerente general , rol desde el cual supervisa la estructura deportiva de las selecciones nacionales.

Su presencia como directivo ha sido clave para el regreso de la República Checa a la Copa Mundial en 2026, compartiendo grupo con el anfitrión: México.

Tras su retiro del fútbol profesional, Nedvěd asumió cargos directivos en Juventus y, desde 2025, en la Federación Checa de Futbol. (X/Czech Republic)

Así, Nedvěd sigue siendo referente para nuevas generaciones, tanto por su legado en la cancha como por su aporte en la gestión. Su historia muestra cómo la disciplina y la pasión pueden trascender el tiempo.