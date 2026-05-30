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Chihuahua desafía a Morena rumbo a 2027: Maru Campos y la seguridad reconfiguran el mapa político

El conflicto fortalece a perfiles ligados a la seguridad pública y coloca a Chihuahua como pieza clave en la disputa política nacional

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La relación entre el gobierno federal y Chihuahua atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. Lo que comenzó como un conflicto relacionado con temas de seguridad, cooperación con Estados Unidos y operaciones contra el crimen organizado, hoy se perfila como una disputa política con impacto rumbo a las elecciones de 2027.

En medio de este escenario, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se ha convertido en una de las principales figuras de contraste frente al proyecto político impulsado por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La tensión entre el centro del país y el estado fronterizo ha fortalecido la narrativa de autonomía estatal, capacidad institucional y seguridad pública que impulsa el gobierno chihuahuense.

El contexto ocurre además en un momento complejo para el gobierno federal. De acuerdo con la encuesta Enkoll publicada el pasado 27 de mayo, la aprobación presidencial registró una caída de siete puntos, situación que diversos actores políticos interpretan como una señal de desgaste tras meses de presión por temas de seguridad, migración y relación bilateral con Estados Unidos.

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Chihuahua se convierte en símbolo de resistencia política

La crisis política tomó fuerza tras el accidente en el que murieron funcionarios de la Fiscalía Estatal junto con dos ciudadanos estadounidenses, hecho que derivó en una reacción nacional y aumentó el foco sobre Chihuahua.

La Estrategia Centinela y el modelo de seguridad impulsado en Chihuahua han colocado al estado en el centro de la disputa política nacional rumbo a las elecciones de 2027
La Estrategia Centinela y el modelo de seguridad impulsado en Chihuahua han colocado al estado en el centro de la disputa política nacional rumbo a las elecciones de 2027

Analistas y actores políticos locales consideran que la estrategia federal para manejar el conflicto terminó generando un efecto contrario al esperado: fortalecer a la oposición y posicionar a Chihuahua como un punto de resistencia frente al centralismo político.

El paralelismo con la historia política del estado también comenzó a surgir dentro del debate público. Sectores de la oposición comparan el actual escenario con la confrontación política de 1986 entre PRI y PAN, cuando Chihuahua se convirtió en epicentro de protestas por presuntas irregularidades electorales.

Ahora, cuatro décadas después, el estado vuelve a colocarse en el centro de la conversación nacional.

Seguridad pública, el eje de la disputa rumbo a 2027

En Chihuahua, la discusión política ya gira alrededor de quién garantizará la continuidad del modelo de seguridad impulsado por la administración estatal.

Entre los perfiles de Morena destacan el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez, mientras que dentro del PAN sobresalen el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya.

En particular, Loya ha comenzado a ganar visibilidad por su participación en la Estrategia Centinela, proyecto de seguridad que se ha convertido en uno de los principales emblemas del gobierno estatal.

Para sus críticos, Centinela representa concentración operativa y un modelo policial excesivo; sin embargo, para sectores de la sociedad chihuahuense simboliza modernización institucional, capacidad operativa y respuesta ante la violencia.

Este cambio en la percepción pública resulta relevante porque, históricamente, la inseguridad solía representar un factor de desgaste político. En Chihuahua, el tema se transformó en un activo electoral.

Salón con mesas y símbolos de México y Chihuahua enfrentados. Una grieta en el suelo, entre ambos lados, sugiere una clara separación.
La Estrategia Centinela y el modelo de seguridad impulsado en Chihuahua han colocado al estado en el centro de la disputa política nacional rumbo a las elecciones de 2027

El conflicto con Morena fortalece perfiles técnicos

El choque entre la Federación y Chihuahua también modificó el tablero interno del PAN. Aunque Marco Bonilla mantiene respaldo dentro del panismo tradicional, Gilberto Loya comenzó a posicionarse como un perfil técnico con capacidad de atraer sectores más amplios del electorado.

La presión política contra Chihuahua y las críticas federales a la Estrategia Centinela provocaron que la seguridad pública pasara al centro del debate nacional. Esto abrió espacio para figuras asociadas con resultados operativos más que con estructuras partidistas tradicionales.

A menos de dos años del proceso electoral de 2027, Chihuahua ya perfila una disputa donde la seguridad, la relación con Estados Unidos y la autonomía de los estados fronterizos podrían convertirse en temas determinantes para el futuro político del país.

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