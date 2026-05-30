México

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

La SSPC y la FGJEM detuvieron al presunto autor material del crimen, con él suman tres detenidos

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Suman tres los sujetos capturados por el crimen contra la agente. Crédito: FGJEM
Suman tres los sujetos capturados por el crimen contra la agente. Crédito: FGJEM

Ricardo “N”, alias “El Richard”, fue detenido en el municipio de Ixtapaluca por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras ser acusado de haber asesinado a una agente de la Fiscalía Especializada Contra Homicidios.

El crimen ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl en septiembre de 2022. La captura cerró cuatro años de búsqueda contra el último de los presuntos responsables del crimen.

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Con la detención de “El Richard”, suman tres las personas que enfrentan las consecuencias del homicidio contra la servidora pública.

Uno de sus cómplices, Carlos Eduardo Arias Santiago, fue sentenciado en febrero de 2025 a 55 años de prisión. El segundo, David “N”, alias “El Oso Yogui”, fue detenido en septiembre de 2023 mientras ya purgaba condena por el homicidio de dos personas, y también enfrenta proceso por este caso.

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Todos son señalados como integrantes del grupo delictivo “Los Mazos”, con operaciones ilícitas en el Edomex y la CDMX.

“El Richard” habría disparado contra la víctima desde una motocicleta en Nezahualcóyotl

La Fiscalía mexiquense reveló que la víctima, quien desempeñaba funciones en la Fiscalía Especializada Contra Homicidios, viajaba a bordo de un vehículo oficial por la avenida Adolfo López Mateos del municipio de Nezahualcóyotl cuando fue interceptada.

Una motocicleta en la que iban “El Oso Yogui” y “El Richard” se acercó a la unidad. Ricardo “N” habría realizado las detonaciones de arma de fuego que le causaron la muerte.

El Richard es señalado como integrante de Los Manzos. Crédito: FGJEM
El Richard es señalado como integrante de Los Manzos. Crédito: FGJEM

Tras el ataque, los agresores continuaron su marcha y calles más adelante abandonaron la motocicleta. Huyeron a bordo de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude, conducido por Arias Santiago, quien los escoltaba desde el inicio de la operación.

La FGJEM llevó a cabo diversos actos de investigación de gabinete y campo para reconstruir los hechos: entrevistas, pruebas periciales y revisión de cámaras de vigilancia.

Además, fue desplegado desde el día del crimen un operativo en la Región Oriente del Edomex, el cual permitió establecer la probable participación de los tres implicados. A partir de ese trabajo, la fiscalía presentó ante la Autoridad Judicial los datos de prueba recabados y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes contra cada uno de los señalados.

En el caso de “El Oso Yogui”, autoridades reafirmaron que la orden fue cumplimentada en reclusión, dado que ya se encontraba internado en un penal estatal.

Los detenidos son señalados como integrantes de “Los Mazos”, grupo criminal autodenominado así, dedicado a la extorsión, el robo con violencia y el homicidio en municipios de la Región Oriente del Estado de México.

La fiscalía los investiga además por su presunta participación en otros hechos delictivos registrados en esa zona.

“El Richard” fue el último de los tres en ser capturado. Su detención en Ixtapaluca fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales. Tras su arresto, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Otros golpes contra Los Mazos de Nezahualcóyotl

La detención de “El Richard” se enmarca en una serie de operativos contra el grupo delictivo de Los Mazos.

En febrero de 2025, personal de seguridad del municipio de Nezahualcóyotl detuvo a 11 presuntos integrantes de la banda tras la denuncia de una persona a quien golpearon al interior de un inmueble en la colonia Aurora.

Detienen a 11 de Los Mazos
Detenidos de Los Manzos en el 2025. crédito: Seguridad Neza

Los detenidos, hombres de entre 26 y 62 años, no pudieron acreditar la propiedad del lugar.

El comisario general de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl explicó tras el crimen que el modus operandi del grupo consistía en reunir entre cinco y 15 personas para vigilar domicilios, ingresar cuando quedaban solos, cambiar las chapas e instalarse de manera ilegal.

En algunos casos, según investigaciones de la FGJEM, presentaban documentos falsos para intentar acreditar la propiedad de los inmuebles.

Ese tipo de acciones criminales son las que derivaron en el nacimiento de la Operación Restitución para devolver las propiedades a víctimas en el Edomex y detener a los invasores.

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