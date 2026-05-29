Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo Stray Kids se presenta este 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México con el evento STRAYCITY, donde la venta de boletos genera expectativa entre los seguidores.

Desde días previos a la venta general, usuarios reportan la aparición de boletos en reventa, lo cual eleva el riesgo de fraude y pone en alerta a quienes buscan asegurar su acceso.

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Las opciones para este concierto incluyen boletos con distintos beneficios, como experiencias VIP, con precios que varían según la zona.

Sin embargo, la presencia de listados especulativos en redes sociales y sitios no oficiales complica la compra segura. Plataformas y terceros ofertan boletos que todavía no existen en canales autorizados, lo que puede derivar en pérdidas económicas para los fans.

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Los boletos especulativos no garantizan acceso

Un par de manos sostienen dos boletos para el concierto de Stray Kids 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO' en el Estadio GNP Seguros, con el grupo y una multitud al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los boletos especulativos se presenta cuando personas o sitios publican entradas que aún no poseen, con la intención de comprarlas posteriormente y venderlas a los fans.

Esta práctica apuesta a que el vendedor podrá conseguir los boletos al momento de la venta oficial, pero en muchos casos no logra obtenerlos, dejando a los compradores sin acceso ni reembolso.

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La empresa Ocesa recomienda no confiar en revendedores individuales ni en sitios web que anuncian boletos antes del inicio formal de la venta.

Estos anuncios no representan boletos reales, por lo que el riesgo para los compradores es alto. La reventa especulativa puede involucrar precios elevados, boletos duplicados o inexistentes y problemas al intentar ingresar al evento.

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Comprar solo en canales oficiales reduce el riesgo de fraude

Compra solo en sitios oficiales - crédito Associated Press

Para protegerse de los boletos especulativos, la sugerencia principal es adquirir entradas únicamente en los canales oficiales, como Ticketmaster.

Antes de comprar, se recomienda revisar el sitio web oficial del artista para confirmar las plataformas autorizadas para la venta de boletos. Evitar la compra en redes sociales y páginas no verificadas es fundamental para asegurar la validez de la entrada.

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La verificación de los puntos de venta autorizados y la espera hasta la venta al público son claves para evitar fraudes.

No confiar en listados anticipados, aunque parezcan legítimos, es una medida necesaria para disfrutar el concierto sin contratiempos. La prevención y la información compartida por organizadores y autoridades ayudan a combatir la especulación en la venta de boletos y proteger a los asistentes.

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