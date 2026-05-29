México

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

la banda k-pop regresa con todo a los escenarios de la CDMX

Guardar
Google icon
Stray Kids en México
Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo Stray Kids se presenta este 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México con el evento STRAYCITY, donde la venta de boletos genera expectativa entre los seguidores.

Desde días previos a la venta general, usuarios reportan la aparición de boletos en reventa, lo cual eleva el riesgo de fraude y pone en alerta a quienes buscan asegurar su acceso.

PUBLICIDAD

Las opciones para este concierto incluyen boletos con distintos beneficios, como experiencias VIP, con precios que varían según la zona.

Sin embargo, la presencia de listados especulativos en redes sociales y sitios no oficiales complica la compra segura. Plataformas y terceros ofertan boletos que todavía no existen en canales autorizados, lo que puede derivar en pérdidas económicas para los fans.

PUBLICIDAD

Los boletos especulativos no garantizan acceso

Primer plano de dos manos sosteniendo boletos de concierto de Stray Kids con el logotipo 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO', el grupo y una multitud al fondo.
Un par de manos sostienen dos boletos para el concierto de Stray Kids 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO' en el Estadio GNP Seguros, con el grupo y una multitud al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los boletos especulativos se presenta cuando personas o sitios publican entradas que aún no poseen, con la intención de comprarlas posteriormente y venderlas a los fans.

Esta práctica apuesta a que el vendedor podrá conseguir los boletos al momento de la venta oficial, pero en muchos casos no logra obtenerlos, dejando a los compradores sin acceso ni reembolso.

La empresa Ocesa recomienda no confiar en revendedores individuales ni en sitios web que anuncian boletos antes del inicio formal de la venta.

Estos anuncios no representan boletos reales, por lo que el riesgo para los compradores es alto. La reventa especulativa puede involucrar precios elevados, boletos duplicados o inexistentes y problemas al intentar ingresar al evento.

Comprar solo en canales oficiales reduce el riesgo de fraude

Compra solo en sitios oficiales - crédito Associated Press
Compra solo en sitios oficiales - crédito Associated Press

Para protegerse de los boletos especulativos, la sugerencia principal es adquirir entradas únicamente en los canales oficiales, como Ticketmaster.

Antes de comprar, se recomienda revisar el sitio web oficial del artista para confirmar las plataformas autorizadas para la venta de boletos. Evitar la compra en redes sociales y páginas no verificadas es fundamental para asegurar la validez de la entrada.

La verificación de los puntos de venta autorizados y la espera hasta la venta al público son claves para evitar fraudes.

No confiar en listados anticipados, aunque parezcan legítimos, es una medida necesaria para disfrutar el concierto sin contratiempos. La prevención y la información compartida por organizadores y autoridades ayudan a combatir la especulación en la venta de boletos y proteger a los asistentes.

Temas Relacionados

Stray KidsEstadio GNP SegurosCDMXOcesamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: sismo magnitud 4.0 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo magnitud 4.0 en Veracruz

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: alerta por lluvias fuertes en Campeche y Yucatán

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: alerta por lluvias fuertes en Campeche y Yucatán

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Un operativo coordinado entre la FGR, la UIF y el SAT logró cumplimentar órdenes de aprehensión contra los integrantes de la red que operaba 15 empresas fachada en cinco estados del país

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

Tras el reciente arribo del Chino Huerta y la confirmación de Aguirre de tener listos a los 26 que llegarán al Mundial, la especulación se disparó entre los aficionados

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Maroon 5 regresa a CDMX: precios y detalles para comprar boletos

Cuál es el precio del boleto más barato para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Panteón Rococó dará concierto gratis en Neza este sábado 30 de mayo: horarios y cómo llegar

DEPORTES

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados

Quién es Kevin Castañeda, posible nuevo refuerzo de Chivas

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de los momentos más icónicos en su historia, Mundiales y Liga MX

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri