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Detienen a “El Repollo”, presunto operador del Abuelo Farías en el Cártel de Tepalcatepec

El golpe contra la organización criminal fue realizado tras un operativo entre autoridades federales y estatales

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Los operativos contra el presunto criminal habrían comenzado desde la madrigada. Crédito: Redes Sociales
Los operativos contra el presunto criminal habrían comenzado desde la madrigada. Crédito: Redes Sociales

Alonso “N”, alias “El Repollo”, presunto operador de Juan José Farías Álvarez dentro del Cártel de Tepalcatepec, fue detenido este viernes 29 de mayo en la cabecera municipal de Tepalcatepec, Michoacán, como resultado de un operativo interinstitucional de fuerzas federales y estatales.

Tras su captura, medios locales reportaron que “El Repollo” fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana desde Apatzingán hasta la delegación estatal de la Fiscalía Genera de la República en Morelia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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Autoridades le atribuyen delitos como extorsión y delincuencia organizada, cargos que reflejan el peso de su posición dentro de la red de “El Abuelo” en la región.

Fotografía divulgada de "El Repollo" tras su arresto. Crédito: Redes Sociales
Fotografía divulgada de "El Repollo" tras su arresto. Crédito: Redes Sociales

Su aprehensión se produjo en el bastión histórico del exlíder de las autodefensas, Juan José Farías, donde el grupo mantiene una disputa territorial activa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la operación que derivó en el debilitamiento de la estructura criminal.

Además de ser el líder del Cártel de Tepalcatepec, El Abuelo Farías es identificado como cabeza de Cárteles Unidos, una asociación criminal de varios grupos que tiene como objetivo pelear contra el cártel jalisciense.

Quién es El Abuelo Farías: de autodefensa a jefe del crimen en Michoacán

Juan José Farías Álvarez nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, Michoacán. Trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos antes de organizarse como autodefensa contra Los Caballeros Templarios, que mantenían a la población bajo extorsión, secuestros y asesinatos.

Su liderazgo comunitario derivó en la creación del Cártel de Tepalcatepec, también conocido como Cártel del Abuelo.

Su trayectoria criminal presuntamente arrancó en los años 90, cuando habría iniciado vínculos con el Cártel de los Valencia, organización que posteriormente derivó en el CJNG.

Más tarde habría operado con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. En 2009 fue arrestado en Buenavista por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y liberado poco después.

En 2018 la Marina también lo detuvo, pero un juez declaró ilegal la aprehensión y fue liberado tres días después.

Fotografía de El Abuelo Farías. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
Fotografía de El Abuelo Farías. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Su nombre apareció vinculado al decomiso de 22 toneladas de acetato de efedrina en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, fue vinculado con el narco empresario Zhenli Ye Gon, acusado de proporcionar químicos a los cárteles mexicanos para la fabricación de drogas sintéticas.

En 2019, el CJNG le declaró la guerra mediante un video en redes sociales, lo que consolidó a Farías Álvarez como enemigo principal del grupo jalisciense.

| Departamento de Estado
| Departamento de Estado

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Farías Álvarez.

El Cártel de Tepalcatepec opera desde el municipio del mismo nombre y es la facción que sostiene el frente de combate contra el CJNG en la zona serrana de Michoacán.

Se integró y supuestamente encabeza Cárteles Unidos, alianza que agrupa también a Los Viagras, el Cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios, para coordinar la producción y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, de acuerdo con autoridades de EEUU.

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