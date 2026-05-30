México

Cómo ayudar a tus papás o abuelos a tramitar su CURP biométrica y por qué es importante hacerlo

Gracias a esta identificación, las búsquedas son mucho más rápidas y seguras, sobre todo para quienes enfrentan más riesgo de extravío

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Personas de diversas edades hacen fila en una oficina de Reniec. Una madre con su hija, un joven y una adulta mayor interactúan con personal y dispositivos digitales.
Diversas generaciones de ciudadanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos mayores, hacen fila para acceder a los servicios digitales de Reniec en una jornada de modernización de trámites institucionales en una sede municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aquellas personas que son o tienen familiares de la tercera edad existen razones por las cuales resulta importante conocer las ventajas que ofrece la CURP biométrica y como puede ayudar en caso de extravío o desaparición, en particular para sectores altamente vulnerables.

La CURP biométrica se convirtió en un documento indispensable en la búsqueda de personas desaparecidas en México, y su importancia es especialmente relevante para adultos mayores y personas con enfermedades neurológicas o discapacidad, quienes presentan mayor riesgo de extravío.

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El sistema permite identificarlas mediante huellas dactilares y fotografía facial aunque no porten documentos. La Secretaría de Gobernación vinculó este documento al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: si alguien reportado como desaparecido intenta hacer un trámite, su CURP refleja ese estatus y obliga a demostrar prueba de vida.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, explicó que el sistema también bloquea el uso fraudulento de la identidad de personas vulnerables y agiliza la reunificación familiar al reducir los tiempos de espera cuando alguien es hallado sin medios para identificarse.

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Vista lateral de una persona mayor de cabello blanco sentada frente a un oficial de inmigración uniformado en un escritorio con documentos. Un cartel de "U.S. Immigration" es visible.
Si alguien reportado como desaparecido intenta hacer un trámite, su CURP refleja ese estatus y obliga a demostrar prueba de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué datos biométricos se registran

La CURP biométrica es la versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población, administrada por el Registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Integra tres elementos: huellas dactilares de ambas manos, fotografía facial de alta resolución, e iris y firma digital.

El documento se expide en formato físico y digital, ambos con código QR de validación, y puede sustituir progresivamente a la CURP tradicional para trámites de alto control como apertura de cuentas bancarias, acceso a servicios de salud y registro en programas sociales.

Vista trasera de una anciana de cabello blanco sentada en una cama con sábanas blancas, junto a una maleta marrón en una habitación con una ventana enrejada.
La credencial del INAPAM no siempre es aceptada como identificación oficial para este trámite. Las autoridades recomiendan llevar la INE o el pasaporte para evitar contratiempos en el módulo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos hay que llevar

Para tramitar la CURP biométrica de un adulto mayor se deben presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento certificada (original y copia)
  • Identificación oficial vigente: INE o pasaporte
  • CURP tradicional
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses de antigüedad)
  • Correo electrónico activo y número de contacto

La credencial del INAPAM no siempre es aceptada como identificación oficial para este trámite. Las autoridades recomiendan llevar la INE o el pasaporte para evitar contratiempos en el módulo.

Cómo agendar la cita paso a paso

El trámite es estrictamente presencial, pero la cita se agenda en línea. El proceso es el siguiente:

  • Ingresa a citas.renapo.gob.mx
  • Selecciona la opción “Servicio requerido”
  • Da clic en “Registro de Datos Biométricos para la CURP”
  • Elige fecha, horario y módulo de atención
  • Imprime o guarda el folio de confirmación, que deberás presentar el día de la cita

Solo se permite el acceso con cita confirmada. Una vez en el módulo, el personal captura las huellas, la fotografía y la firma digital. La constancia se envía al correo electrónico proporcionado y también puede descargarse desde el portal de Renapo.

Dónde acudir en las 32 entidades

Los adultos mayores pueden realizar el trámite en tres tipos de puntos de atención:

  • Módulos habilitados por Renapo
  • Oficinas del Registro Civil de cada entidad federativa
  • Módulos móviles instalados en plazas públicas o centros comunitarios

La CURP biométrica ya está disponible en las 32 entidades federativas, con cobertura nacional desde enero de 2026. La entrega del documento puede ser inmediata o diferida según la demanda en cada módulo.

Es voluntario, gratuito y sin fecha límite

El trámite no tiene costo. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el proceso es “voluntario, paulatino, ordenado y coordinado”, sin imposiciones ni plazos fatales para la población general.

No tramitarlo no implica sanciones para los ciudadanos, aunque puede limitar el acceso a servicios que ya exijan verificación biométrica y el sistema de identificación de personas desaparecidas.

Las sanciones previstas en la ley —que pueden superar los 2 millones de pesos— aplican para instituciones que rechacen el documento cuando el ciudadano lo presente, no para quienes aún no lo hayan obtenido.

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