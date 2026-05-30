Credencial INAPAM: ¿Se le puede sacar mayor provecho a los descuentos del Hot Sale 2026?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) actualizó este año sus convenios con supermercados, farmacias y negocios en todo México, con descuentos que alcanzan hasta 50% en productos o servicios seleccionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial del INAPAM puede servir para obtener beneficios extra durante temporadas de promociones como las del Hot Sale 2026 y ampliar el ahorro de los adultos mayores en categorías como farmacia, despensa y servicios; sin embargo, sólo si el establecimiento permite los descuentos en los productos seleccionados compatibles con el programa social y la temporada de rebajas.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) actualizó este año sus convenios con supermercados, farmacias y negocios en todo México, con descuentos que alcanzan hasta 50% en productos o servicios seleccionados.

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En ciertos casos, esos beneficios pueden aplicarse junto con promociones bancarias o meses sin intereses disponibles durante el evento de comercio electrónico, pero conviene revisar antes de cualquier compra. El Hot Sale se mantiene del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.

Muchas de las ofertas del evento se encuentran en tienda y en línea por lo que conviene investigar si el beneficio se aplica directamente en el establecimiento.

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Categorías donde más rinde la credencial más allá del Hot Sale

Walmart y Bodega Aurrerá mantienen un 7% de descuento en farmacia del 1 al 10 de cada mes, y 5% del 11 al cierre. Soriana ofrece 10% en artículos y categorías específicas, válido en cualquier sucursal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las compras donde más se aprovecha el documento destacan medicamentos, artículos de salud, despensa y pagos de servicios locales. También aplica en transporte foráneo en autobús, restaurantes y alimentos, actividades culturales y recreativas, y pago de agua y predial en algunos municipios.

Walmart y Bodega Aurrerá mantienen un 7% de descuento en farmacia del 1 al 10 de cada mes, y 5% del 11 al cierre. Soriana ofrece 10% en artículos y categorías específicas, válido en cualquier sucursal del país.

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Supermercados y tiendas con convenio activo en 2026

El directorio oficial del INAPAM también registra la participación de boutiques, zapaterías, florerías y tiendas de productos de cuidado personal, con descuentos que van del 5% al 50% según el establecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chedraui aplica 5% en alimentos. La Comer otorga 10% de bonificación en farmacia con Monedero Naranja y un 5% adicional con tarjeta INAPAM. En el ramo del vestido, Suburbia aplica 7% en ropa, calzado y accesorios para toda la familia; Fraiche, hasta 20% en fragancias; Onena, hasta 25% en prendas seleccionadas, y Flexi, 10% en calzado en sucursales participantes.

El directorio oficial del INAPAM también registra la participación de boutiques, zapaterías, florerías y tiendas de productos de cuidado personal, con descuentos que van del 5% al 50% según el establecimiento.

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Condiciones para hacer válido el beneficio

Las promociones no son acumulables con otras ofertas en varios comercios, por lo que se recomienda preguntar las condiciones específicas antes de cerrar la compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a las rebajas, el portador debe presentar la credencial INAPAM original y vigente en físico al momento de pagar. No se aceptan copias, capturas de pantalla ni imágenes desde el teléfono celular, según las políticas vigentes de los establecimientos.

En algunas sucursales, el cajero puede solicitar una identificación oficial complementaria como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte. El beneficio debe notificarse antes de que se escanee la mercancía para que el sistema procese el descuento correctamente.

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Las promociones no son acumulables con otras ofertas en varios comercios, por lo que se recomienda preguntar las condiciones específicas antes de cerrar la compra.

Alerta por precios inflados durante el evento

Algunas tiendas elevan costos en los días previos al Hot Sale para aparentar descuentos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) insiste en revisar el historial de precios antes de comprar, dado que algunas tiendas elevan costos en los días previos al Hot Sale para aparentar descuentos mayores. Usuarios en foros y redes sociales también recomiendan rastrear productos con anticipación y desconfiar de promociones que parezcan excesivamente convenientes.

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