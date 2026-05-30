Tras la primera ronda de conversaciones, el T-MEC mira hacia una etapa decisiva: ¿Cuándo será el próximo encuentro?

El pasado 29 de mayo, finalizó la primera ronda de conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 29 de mayo, finalizó la primera ronda de conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), celebrado en la Ciudad de México entre autoridades mexicanas y estadounidenses, pertenecientes a los sectores de economía y comercio.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante esta sesión se revisaron temas prioritarios como reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

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“México reiteró que la fortaleza del tratado reside en la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo”, escribió la dependencia a través de un comunicado.

Asimismo, aseguró que ambos países han mantenido una posición sólida, así como con una disposición abierta para llegar acuerdos en beneficio de las y los trabajadores, la industria y consumidores de las naciones que participan dentro del tratado.

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“La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador”, señaló.

Reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, así como la seguridad económica de la región, fueron los temas centrales del primer diálogo formal del T-MEC entre México y Estados Unidos. (Crédito: X/@SE_mx)

¿Cuándo son las próximas conversaciones del T-MEC?

Según información publicada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos y el organismo liderado por Marcelo Ebrard, estas son las fechas confirmadas para las siguientes reuniones del acuerdo comercial.

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La segunda ronda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C., e incorporará a la conversación los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa. Mientras que el tercer encuentro tendrá lugar la semana del 20 de julio en la capital del país, enfocado en el cierre de los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

“Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de sostener un calendario de trabajo intenso y ordenado, con el objetivo de alcanzar resultados que fortalezcan la prosperidad compartida de la región”, explicó la SE.

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Estados Unidos plantea elevar al 50% el contenido nacional en los vehículos contemplados por el acuerdo comercial

La administración del presidente Donald Trump tiene pensado exigir que el 50% de los materiales para la producción de automóviles provenga de empresas estadounidenses, bajo la promesa de implementar aranceles más bajos dentro del T-MEC, de acuerdo con el medio The Wall Street Journal. Esta medida beneficiaria directamente a las industrias de EU y aumentaría su manufactura.

Actualmente, el documento solo establece que tres cuartas partes de un vehículo estén compuestas por piezas originarias de fuentes norteamericanas, pero no incluye ningún requisito sobre contenido de este mercado.

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