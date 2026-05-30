México

Jalisco registra sismo de 4.1 de intensidad en Cihuatlán

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
Google icon
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:52 horas de este 30 de mayo a 189 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 10 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 18.658 grados de latitud y -106.254 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante destacar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, aclara el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sugiere no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas indicaciones sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras la primera ronda de conversaciones, el T-MEC mira hacia una etapa decisiva: ¿Cuándo será el próximo encuentro?

Durante esta sesión se revisaron temas prioritarios como reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, entre otros

Tras la primera ronda de conversaciones, el T-MEC mira hacia una etapa decisiva: ¿Cuándo será el próximo encuentro?

Alcaldía Venustiano Carranza reduce delitos de alto impacto y se alista para el Mundial 2026

Evelyn Parra destacó ante el Congreso de la CDMX el fortalecimiento de la seguridad con operativos, cámaras y redes vecinales

Alcaldía Venustiano Carranza reduce delitos de alto impacto y se alista para el Mundial 2026

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

En febrero surgieron rumores de una separación entre el standupero y la cosmetóloga

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

Madre denuncia a maestro en Ecatepec por presunto “noviazgo” con alumna de 14 años

La denuncia llevó a la detención inicial del docente, quien actualmente enfrenta el proceso en prisión domiciliaria

Madre denuncia a maestro en Ecatepec por presunto “noviazgo” con alumna de 14 años

Jaime Arias García, empresario joyero, murió en extrañas circunstancias, su ahijado que lo acompañada no aparece

La desaparición del empresario había sido reportada por su familia desde el pasado 26 de mayo en la región de San Gabriel, en el estado de Jalisco

Jaime Arias García, empresario joyero, murió en extrañas circunstancias, su ahijado que lo acompañada no aparece
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Evitan pérdidas de casi 9 millones de pesos por extorsión en Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Evitan pérdidas de casi 9 millones de pesos por extorsión en Edomex

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Detienen a “El Repollo”, presunto operador del Abuelo Farías en el Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

DEPORTES

¿Aún tiene esperanza? Diego Lainez habla sobre una posible convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

¿Aún tiene esperanza? Diego Lainez habla sobre una posible convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

¿Sorpresa de última hora? Javier Aguirre abre la puerta a jugadores de Liguilla para el Mundial 2026

¿Qué fue de Pavel Nedvěd? El Balón de Oro que lideró a República Checa en su último Mundial

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México