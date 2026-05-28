México

Vinculación Productiva INAPAM: ¿Se pierde la pensión por estar dentro del programa? Esto dice el gobierno

Para acceder al programa laborando en empresas privadas, los adultos mayores necesitan su credencial INAPAM, identificación oficial y CURP; el trámite es gratuito y la contratación formal da acceso a aguinaldo y seguridad social

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa conecta a personas mayores de 60 años con empresas privadas que ofrecen empleos formales. El INAPAM actúa como intermediario, no como empleador directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas adultas mayores afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden participar en el programa de Vinculación Productiva sin perder su pensión del IMSS o el ISSSTE.

La integración al programa no afecta el cobro de pensiones preexistentes de ambos institutos, ya que los derechos adquiridos se mantienen vigentes.

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El programa conecta a personas mayores de 60 años con empresas privadas que ofrecen empleos formales. El INAPAM actúa como intermediario, no como empleador directo: son las empresas colaboradoras quienes formalizan el contrato y están obligadas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) a otorgar sueldo base, vacaciones, prima vacacional, seguridad social, reparto de utilidades y aguinaldo.

Compatibilidad legal con pensiones IMSS e ISSSTE

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al tratarse de una relación laboral formal con registro ante el IMSS, los adultos mayores incluso pueden continuar cotizando, lo que en ciertos supuestos permite incrementar el monto de la pensión futura o acceder a una pensión complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciben una pensión del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden incorporarse al programa sin que sus derechos pensionarios se vean afectados.

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Al tratarse de una relación laboral formal con registro ante el IMSS, los adultos mayores incluso pueden continuar cotizando, lo que en ciertos supuestos permite incrementar el monto de la pensión futura o acceder a una pensión complementaria.

Quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997 y no alcanzaron las 500 semanas requeridas por la Ley del Seguro Social de 1973 también pueden aprovechar el programa para completar ese umbral, según el portal oficial del Gobierno de México.

Pensión del bienestar

Dibujo de una pareja de adultos mayores sonriendo, tomados de la mano, sobre un fondo rojo con el logo del Banco del Bienestar, billetes de 1000 pesos y siluetas de familias.
Al tratarse de un programa universal no hay ninguna contradicción para seguir recibiendo el apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la compatibilidad con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, al tratarse de un programa universal no hay ninguna contradicción para seguir recibiendo el apoyo y formar parte de Vinculación Productiva de INAPAM.

Salario: una referencia, no un monto garantizado

El ingreso mensual puede aproximarse al salario mínimo vigente en 2026, que es de 9.582 pesos mensuales (315,04 pesos diarios) en la zona general, y de 13.226 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Sin embargo, según el propio INAPAM, ese monto no es un pago fijo ni garantizado por el programa.

El ingreso real depende del tipo de empleo, las horas trabajadas y las condiciones de cada empresa contratante. El salario puede ser menor o mayor según el puesto asignado.

Beneficios y características del programa

La nueva vejez: cómo cambia la vida cuando se extiende la longevidad
El aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario base y debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacantes gestionadas por el INAPAM pueden contemplar jornadas completas, parciales, por proyecto o por honorarios, con horarios flexibles. Las empresas participantes están obligadas a otorgar todas las prestaciones de ley y, en algunos casos, pueden ofrecer condiciones superiores a las mínimas establecidas por la LFT. El aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario base y debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026.

La credencial INAPAM, por sí sola, no garantiza el acceso al empleo ni al aguinaldo. Solo quienes completen el proceso de inscripción, sean entrevistados por un promotor del programa y sean contratados formalmente por una empresa colaboradora tienen derecho a estas prestaciones, según lo establece la normativa del instituto.

Procedimiento y requisitos para integrarse

Para incorporarse al programa se requiere tener 60 años o más, presentar la credencial INAPAM vigente en original, una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE) y la CURP.

El proceso incluye llenar una solicitud de inclusión social, una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva y la selección de una oferta laboral o actividad voluntaria.

Los módulos de atención atienden de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. El trámite es gratuito; ninguna persona o gestor puede cobrar por facilitar la inscripción.

Ante cualquier cobro indebido, el INAPAM recomienda reportarlo a la Policía Cibernética al 088 o, en la Ciudad de México, al 55 5242 5100 ext. 5086.

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