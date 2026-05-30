Alcaldía Venustiano Carranza reduce delitos de alto impacto y se alista para el Mundial 2026

Evelyn Parra destacó ante el Congreso de la CDMX el fortalecimiento de la seguridad con operativos, cámaras y redes vecinales

La alcaldía Venustiano Carranza reportó una reducción de 19.3 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer cuatrimestre de 2026, resultado que fue presentado por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

También destacó avances en infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos y preparación rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante su intervención, la edil aseguró que la estrategia de seguridad implementada por su administración ha permitido mejorar las condiciones de tranquilidad en la demarcación, gracias a una coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno y una política basada en proximidad social, prevención y uso de tecnología.

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De acuerdo con las cifras expuestas, entre enero y abril de 2025 se registraron 316 delitos de alto impacto en Venustiano Carranza, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra disminuyó a 255 casos.

Operativos, videovigilancia y redes vecinales fortalecen la seguridad

Evelyn Parra explicó que uno de los principales ejes de su administración ha sido reforzar la presencia policial en colonias, barrios y zonas de mayor afluencia.

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Como parte de estas acciones, la alcaldía realizó más de 680 operativos de presencia y disuasión, además de impulsar más de 10 mil 800 contactos directos entre policías y habitantes para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y generar mayor confianza en las instituciones de seguridad.

La alcaldía Venustiano Carranza reforzó su estrategia de seguridad con operativos, videovigilancia y recuperación de espacios públicos rumbo al Mundial de Futbol 2026

A ello se suma la creación de 90 redes vecinales de seguridad, esquema que busca involucrar a los vecinos en tareas de prevención del delito y comunicación inmediata con autoridades.

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La administración local también fortaleció el Centro de Monitoreo C4, el cual actualmente opera con 832 cámaras de videovigilancia y 597 sistemas inteligentes de alarma equipados con Botón Violeta, herramienta enfocada en la atención y protección de mujeres en situaciones de riesgo.

La alcaldesa afirmó que estas acciones han permitido consolidar mejores indicadores de seguridad y atender de manera más eficiente las demandas ciudadanas.

Venustiano Carranza se prepara para recibir el Mundial 2026

Durante su informe, Evelyn Parra señaló que Venustiano Carranza se encuentra lista para recibir eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026, debido a las inversiones realizadas en infraestructura deportiva, espacios públicos y servicios urbanos.

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La demarcación, considerada estratégica por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y distintas vías de conexión capitalinas, busca convertirse en uno de los puntos clave para la recepción de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.

La alcaldesa destacó que la recuperación de espacios comunitarios y el mantenimiento de infraestructura urbana forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la imagen de la alcaldía rumbo a eventos internacionales.

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La alcaldía Venustiano Carranza reforzó su estrategia de seguridad con operativos, videovigilancia y recuperación de espacios públicos rumbo al Mundial de Futbol 2026

Congreso reconoce avances en servicios urbanos y atención ciudadana

Legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron durante la comparecencia el trabajo realizado por la administración de Venustiano Carranza, particularmente en materia de seguridad, servicios urbanos y programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

Asimismo, Evelyn Parra reiteró que mantendrá un gobierno cercano a la ciudadanía mediante recorridos permanentes en colonias y atención directa a las necesidades vecinales.

“Los resultados son producto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad”, expresó la alcaldesa al concluir su participación ante el Congreso capitalino.

Con una estrategia centrada en el fortalecimiento institucional, la inversión pública y la proximidad social, la administración de Venustiano Carranza busca consolidarse como una de las alcaldías con mejores indicadores de seguridad y desarrollo urbano en la Ciudad de México.

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