México

Madre denuncia a maestro en Ecatepec por presunto “noviazgo” con alumna de 14 años

La denuncia llevó a la detención inicial del docente, quien actualmente enfrenta el proceso en prisión domiciliaria

Guardar
Google icon
La denuncia llevó a la detención inicial del docente, quien actualmente enfrenta el proceso en prisión domiciliaria
La denuncia llevó a la detención inicial del docente, quien actualmente enfrenta el proceso en prisión domiciliaria

Leticia Estrada descubrió en enero de este año que el profesor de coro y tecnología de su hija de 14 años mantenía con ella una relación que él mismo describió como un “noviazgo”. Las indagatorias señalan que el docente, quien da clases en la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, habría iniciado el acercamiento dentro de la escuela en septiembre de 2025.

La madre encontró la evidencia al revisar el celular de la menor durante las vacaciones de fin de año. En él encontró una aplicación con acceso restringido que contenía las conversaciones entre el maestro y su hija.

PUBLICIDAD

Tras descubrir la situación, los familiares difundieron una grabación en la que el profesor reconoce abiertamente el vínculo y asegura que ambos decidieron iniciar un noviazgo. En el audio, se escucha al docente decir: “Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues para que me lo permitieran”.

Leticia Estrada rechazó de inmediato la propuesta y recriminó la diferencia de edades, señalando al docente por traicionar la confianza depositada en él como responsable del grupo de coro. La madre enfatizó: “Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

PUBLICIDAD

Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
Una persona utiliza un teléfono inteligente, sus manos interactúan con la pantalla táctil borrosa que muestra contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento y la reacción de la escuela

El primer contacto ocurrió dentro del coro escolar, espacio en el que Víctor “N” tenía trato cotidiano con la adolescente. La madre señaló que confió a su hija al maestro precisamente porque el coro era un entorno con muchas alumnas y ella no imaginó un riesgo.

Cuando Leticia presentó la denuncia formal por abuso sexual, la respuesta inicial de las autoridades del plantel se limitó a reubicar al docente en otra área. La medida no satisfizo a la familia.

Tras conocer los hechos, el maestro se presentó en el domicilio de la familia. “Él se presenta en mi domicilio el día que nosotros nos enteramos de este problema, supuestamente para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con mi hija”, relató Leticia.

La madre formalizó la denuncia penal y un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el docente. La medida, sin embargo, no se mantuvo.

Primer plano de un dedo presionando el botón de la barra espaciadora que dice 'Espacio' en un teclado virtual negro en la pantalla de un smartphone.
Un primer plano muestra el dedo de una persona presionando la barra espaciadora de un teclado virtual en la pantalla de un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fianza y el temor de la familia

Víctor “N” obtuvo un amparo que le permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con el pago de una garantía de 75 mil pesos. La decisión encendió las alarmas de la familia.

En redes sociales existe un movimiento que exige la reclasificación del delito: de abuso sexual a pederastia o violación equiparada, figuras que conllevan penas más severas. La petición gana fuerza a partir del audio en el que el propio maestro admite el “noviazgo”.

La cercanía que alarma a la madre

Leticia advirtió que el domicilio del profesor está a cinco minutos del de su familia. “Aparte de intranquilos, nos tiene enojados, nos tiene frustrados (…) esta persona obviamente sabe dónde vivimos, conoce perfectamente la rutina de mi hija, sabe dónde trabaja mi esposo”, declaró.

La madre exige que la justicia actúe con mayor contundencia. El caso permanece abierto mientras la familia aguarda una resolución que, según considera, esté a la altura de la gravedad de los hechos.

Temas Relacionados

secundariadenunciaEcatepecmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exponen datos de beneficiarios de programas del Bienestar: Gobierno señala que ‘hackeo’ fue con claves y credenciales vigentes

El ataque cibernético a Programas para el Bienestar siguió a otro que expuso datos de funcionarios federales

Exponen datos de beneficiarios de programas del Bienestar: Gobierno señala que ‘hackeo’ fue con claves y credenciales vigentes

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

Las agencias de seguridad y dependencias financieras de EEUU aumentaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

“¿Por qué negarnos?”: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

La postura del actor abre el debate sobre cómo las ayudas sociales impactan en la vida de las personas mayores, más allá de condiciones económicas o reconocimiento público

“¿Por qué negarnos?”: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

La noticia de su deceso fue confirmada por la propia agrupación mediante un mensaje difundido en redes sociales

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

¿Es cierto que bailar ayuda más que correr? El deporte preferido de los mexicanos y sus beneficios ocultos

Los beneficios de la danza superan el simple gasto calórico al activar emociones, memoria y sensaciones de pertenencia que el gimnasio no puede replicar

¿Es cierto que bailar ayuda más que correr? El deporte preferido de los mexicanos y sus beneficios ocultos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Evitan pérdidas de casi 9 millones de pesos por extorsión en Edomex

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

DEPORTES

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados

¿Aún tiene esperanza? Diego Lainez habla sobre una posible convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

¿Sorpresa de última hora? Javier Aguirre abre la puerta a jugadores de Liguilla para el Mundial 2026