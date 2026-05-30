Madre denuncia a maestro en Ecatepec por presunto “noviazgo” con alumna de 14 años

La denuncia llevó a la detención inicial del docente, quien actualmente enfrenta el proceso en prisión domiciliaria

Leticia Estrada descubrió en enero de este año que el profesor de coro y tecnología de su hija de 14 años mantenía con ella una relación que él mismo describió como un “noviazgo”. Las indagatorias señalan que el docente, quien da clases en la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, habría iniciado el acercamiento dentro de la escuela en septiembre de 2025.

La madre encontró la evidencia al revisar el celular de la menor durante las vacaciones de fin de año. En él encontró una aplicación con acceso restringido que contenía las conversaciones entre el maestro y su hija.

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Tras descubrir la situación, los familiares difundieron una grabación en la que el profesor reconoce abiertamente el vínculo y asegura que ambos decidieron iniciar un noviazgo. En el audio, se escucha al docente decir: “Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues para que me lo permitieran”.

Leticia Estrada rechazó de inmediato la propuesta y recriminó la diferencia de edades, señalando al docente por traicionar la confianza depositada en él como responsable del grupo de coro. La madre enfatizó: “Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

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Una persona utiliza un teléfono inteligente, sus manos interactúan con la pantalla táctil borrosa que muestra contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento y la reacción de la escuela

El primer contacto ocurrió dentro del coro escolar, espacio en el que Víctor “N” tenía trato cotidiano con la adolescente. La madre señaló que confió a su hija al maestro precisamente porque el coro era un entorno con muchas alumnas y ella no imaginó un riesgo.

Cuando Leticia presentó la denuncia formal por abuso sexual, la respuesta inicial de las autoridades del plantel se limitó a reubicar al docente en otra área. La medida no satisfizo a la familia.

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Tras conocer los hechos, el maestro se presentó en el domicilio de la familia. “Él se presenta en mi domicilio el día que nosotros nos enteramos de este problema, supuestamente para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con mi hija”, relató Leticia.

La madre formalizó la denuncia penal y un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el docente. La medida, sin embargo, no se mantuvo.

Un primer plano muestra el dedo de una persona presionando la barra espaciadora de un teclado virtual en la pantalla de un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fianza y el temor de la familia

Víctor “N” obtuvo un amparo que le permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con el pago de una garantía de 75 mil pesos. La decisión encendió las alarmas de la familia.

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En redes sociales existe un movimiento que exige la reclasificación del delito: de abuso sexual a pederastia o violación equiparada, figuras que conllevan penas más severas. La petición gana fuerza a partir del audio en el que el propio maestro admite el “noviazgo”.

La cercanía que alarma a la madre

Leticia advirtió que el domicilio del profesor está a cinco minutos del de su familia. “Aparte de intranquilos, nos tiene enojados, nos tiene frustrados (…) esta persona obviamente sabe dónde vivimos, conoce perfectamente la rutina de mi hija, sabe dónde trabaja mi esposo”, declaró.

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La madre exige que la justicia actúe con mayor contundencia. El caso permanece abierto mientras la familia aguarda una resolución que, según considera, esté a la altura de la gravedad de los hechos.