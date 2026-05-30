Jaime Arias García, empresario joyero, murió en extrañas circunstancias, su ahijado que lo acompañaba no aparece

Jaime Arias García fue hallado muerto tras días desaparecido, su ahijado que lo acompañaba se encuentra desaparecido

La Fiscalía de Jalisco confirmó este viernes 29 de mayo la localización sin vida de Jaime Arias García, empresario joyero de 73 años reportado como desaparecido desde el 26 de mayo en San Gabriel, un caso que activó exigencias públicas de búsqueda y que ahora queda bajo investigación para establecer la causa de muerte y las circunstancias del hecho.

La dependencia informó que ya realiza peritajes para determinar cómo murió Arias García. El anuncio se dio a conocer minutos antes de una protesta ciudadana prevista en la Glorieta Minerva de Guadalajara para exigir su localización.

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De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el cuerpo fue encontrado este viernes, aunque la institución no precisó el lugar exacto del hallazgo. La autoridad añadió que, por respeto al proceso de investigación, no podía compartir más información en ese momento y que los avances se difundirán públicamente después.

La desaparición del empresario había sido reportada por su familia desde el pasado 26 de mayo. Según la denuncia, fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco.

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El ahijado del empresario Jaime Arias, hallado sin vida, lo acompañaba cuando ya no se supo nada de ellos, las autoridades indagan su paradero

La camioneta fue hallada en Ciudad Guzmán con manchas de sangre

Durante las indagatorias, las autoridades localizaron la camioneta en la que viajaba Arias García en Ciudad Guzmán. El vehículo presentaba manchas de sangre, un elemento que quedó incorporado a las líneas de investigación, según la Fiscalía de Jalisco.

Otra versión incluida en la información del caso señala que familiares de Arias García lo vieron por última vez en el centro de San Gabriel. También se indicó que salió de ese municipio y que se perdió comunicación con él mientras se dirigía hacia la localidad de Alista.

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En ese mismo periodo, cámaras de videovigilancia presuntamente captaron la camioneta circulando sin la presencia del empresario y conducida por una persona distinta a su chofer habitual. Ese registro forma parte de los datos que se revisan dentro de la investigación.

De manera extraoficial, trascendió que el cadáver habría sido localizado en un punto entre San Gabriel y Zapotlán El Grande. Otra versión extraoficial ubicó el hallazgo en Puerto el Floripondio, entre San Gabriel y Ciudad Guzmán. La Fiscalía de Jalisco no confirmó ninguna de esas ubicaciones.

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Un dato que permanece abierto en el caso es la desaparición de Aldair Ponce Araiza, de 18 años, ahijado del empresario. La información disponible indica que era la persona que lo acompañaba la última vez que ambos fueron vistos, y hasta ahora no ha sido localizado.

La Cámara de Joyería de Jalisco pidió reforzar la búsqueda

Tras conocerse la desaparición, la Cámara de Joyería de Jalisco emitió un pronunciamiento para exigir a las autoridades que reforzaran las labores de búsqueda. El organismo también expresó preocupación por la inseguridad en distintas regiones del estado.

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Después de confirmarse la muerte del empresario, la misma cámara lamentó el fallecimiento de Arias García y reiteró su preocupación por los altos índices de inseguridad que afectan varias zonas de Jalisco.

La confirmación oficial sobre el fallecimiento respondió de forma directa a la principal pregunta que rodeaba el caso desde el martes: Jaime Arias García, empresario joyero desaparecido en San Gabriel, fue encontrado muerto el viernes 29 de mayo y la autoridad estatal aún no ha informado públicamente la causa del deceso.

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En su comunicado, la Fiscalía de Jalisco señaló: “Lamentamos confirmar el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García. La Fiscalía del Estado investiga el caso con rigor; se han solicitado peritajes que permitirán establecer la causa del deceso y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

La institución sostuvo además que la investigación sigue en curso y que la información adicional se reservaría temporalmente. Esa postura deja pendientes dos puntos centrales del expediente: el sitio exacto donde fue encontrado el cuerpo y la causa de muerte que determinen los estudios periciales.

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El caso quedó marcado por una secuencia de indicios levantados en pocos días: la denuncia de desaparición del 26 de mayo, la pérdida de contacto durante el trayecto, la camioneta localizada con manchas de sangre en Ciudad Guzmán, los registros de videovigilancia sobre un conductor distinto y, finalmente, la confirmación del hallazgo sin vida del empresario el 29 de mayo.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el 29 de mayo el hallazgo sin vida del empresario joyero Jaime Arias García, desaparecido desde el 26 de mayo en San Gabriel.

La camioneta de la víctima fue localizada en Ciudad Guzmán con manchas de sangre y cámaras presuntamente la captaron manejada por una persona distinta a su chofer habitual.

Añldair Ponce Araiza, de 18 años y ahijado del empresario, continúa sin ser localizado.