Aguinaldo INAPAM: fechas de pago, montos y cómo cobrarlo sin contratiempos

El INAPAM no deposita ni transfiere el aguinaldo directamente. La institución conecta a personas de 60 años o más con empresas privadas que ofrecen vacantes formales, y son esos empleadores quienes quedan obligados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) a pagar la prestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguinaldo INAPAM 2026 no llega solamente por tener la credencial: solo los adultos mayores con empleo formal a través del programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen derecho a esta prestación.

El INAPAM no deposita ni transfiere el aguinaldo directamente. La institución conecta a personas de 60 años o más con empresas privadas que ofrecen vacantes formales, y son esos empleadores quienes quedan obligados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) a pagar la prestación. Es importante aclarar que la credencial, por sí sola, no activa ningún pago.

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Quienes reciben la Pensión del Bienestar tampoco están incluidos en este esquema, ya que no mantienen una relación laboral activa dentro del programa. Lo mismo aplica para los adultos mayores que participan en el sistema de empacado voluntario: al tratarse de una actividad de carácter social, esa modalidad no genera antigüedad ni prestaciones.

Cuánto paga el aguinaldo y cuándo se cobra

El salario estimado para los participantes del programa en 2026 ronda los $9,451 pesos mensuales, calculado con base en el salario mínimo vigente y el tipo de jornada. Sobre esa cifra se calcula el aguinaldo de cada trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La LFT fija el monto mínimo en 15 días de salario base por cada año trabajado. El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026, sin excepción.

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El salario estimado para los participantes del programa en 2026 ronda los $9,451 pesos mensuales, calculado con base en el salario mínimo vigente y el tipo de jornada. Sobre esa cifra se calcula el aguinaldo de cada trabajador.

Quien deje de trabajar antes de diciembre tiene derecho a recibir la parte proporcional al tiempo laborado, que el empleador debe incluir en el finiquito. Ningún patrón puede sustituir este pago en efectivo por vales de despensa, mercancías o regalos.

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Qué ofrece el programa de Vinculación Productiva

Una pareja de jubilados recibe asistencia de una empleada mientras gestionan sus beneficios de pensión en una oficina pública con otros ciudadanos esperando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAPAM establece acuerdos con empresas de distintos sectores para promover la contratación de personas mayores. Las vacantes abarcan áreas como atención al cliente y comercio, entre otras, con contratos por hora, jornada completa, proyecto o servicios.

Las empresas participantes están obligadas a ofrecer sueldo base, prestaciones de ley y registro ante el seguro social. En algunos casos, las condiciones pueden superar lo que marca la LFT.

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Requisitos para inscribirse

Para acceder a una vacante formal a través de Vinculación Productiva se necesita:

Tener 60 años cumplidos o más

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Presentar la credencial INAPAM vigente en original

Identificación oficial con fotografía: INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE

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Llenar una solicitud de inclusión social en el módulo correspondiente

El proceso incluye una entrevista con un promotor del programa, quien evalúa el perfil y la disponibilidad del solicitante para canalizarlo a una oferta adecuada. Después, se agenda una entrevista directa con la empresa.

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Los módulos de Vinculación Productiva atienden de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Cómo tramitar la credencial INAPAM

Una adulta mayor utiliza su tarjeta INAPAM para obtener descuentos al pagar sus compras en la caja de un supermercado, asistida por una amable cajera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes aún no tienen la credencial pueden obtenerla de forma gratuita en cualquier módulo del instituto. Los documentos requeridos son:

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Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía tamaño infantil

La atención para este trámite es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Para consultas sobre vacantes y el programa, el INAPAM pone a disposición el teléfono 55 23 86 80 (de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles) y el correo electrónico vinculación.productiva@inapam.gob.mx.