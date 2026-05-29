México

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

El sujeto fu capturado en inmediaciones del AIFA

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Mauro Rivera fue detenido este 22 de mayo. Crédito: Facebook - Lic Jacqueline Hernández
Mauro Rivera fue detenido este 22 de mayo. Crédito: Facebook - Lic Jacqueline Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de Mauro “N” por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Cabe destacar que dicho sujeto estaría ligado con el Cártel de Sinaloa.

Lo anterior luego de labores de inteligencia que permitieron identificar la presencia del crimen organizado en municipios de Morelos y que derivaron en la detención de funcionarios y ex funcionarios municipales de esa entidad.

El sujeto recientemente procesado fue identificado como líder transportista de Cuautla y quien fue asegurado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como resultado de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad.

De la CDMX a Sonora

Las investigaciones de la FGR permitieron identificar la presencia del crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos, entre los que figuran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan. A partir de ese hallazgo, se realizaron las indagatorias necesarias que condujeron tanto a la detención de diversos funcionarios municipales de la entidad como a la captura de Mauro “N”.

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El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR
El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

Con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el juez determinó, además de la vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Mauro “N” en el Centro Penitenciario número 11 “CPS Sonora”, junto con un plazo de 15 días de investigación complementaria.

En el arresto del sujeto participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia FGR.

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Funcionarios de Morelos también vinculados a proceso

Cabe recordar que el pasado 27 de mayo fue informada la vinculación a proceso en contra de funcionarios de Morelos, quienes fueron asegurados como parte de la denominada Operación Enjambre.

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
  • Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla
  • Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla
  • Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla

Las averiguaciones de la FGR indican que el Cártel de Sinaloa logró "penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos, sin dejar atrás que se tiene información que intimidaban a actores políticos contrarios”.

Además, continúa la búsqueda de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla. Dicho sujeto habría aparecido en un video reunido con un sujeto apodado El Barbas, este último identificado como un operador del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Dicho sujeto solicitó un amparo para evitar su captura, el cual fue admitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos con lo que se le concedió suspensión provisional.

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