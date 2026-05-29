México

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex

El detenido estaría relacionado como presunto integrante de la organización AMOS

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Dos agentes de la FGJEM, con pasamontañas y uniformes camuflados, flanquean a un detenido con pasamontañas negro y sudadera, manos esposadas atrás.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detienen a un individuo que, según informes, es Gerardo Yazbeth "N", alias "El Yazbeth", vinculado a proceso por extorsión y objetivo prioritario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso a Gerardo Yazbeth “N”, alias “El Yazbeth”, por su probable participación en el delito de extorsión, además de ser considerado un objetivo prioritario dentro de la denominada Operación Restitución.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autoridad mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero de 2026 en el municipio de La Paz, específicamente en la colonia Ampliación Carlos Hank González, donde el ahora imputado habría participado en el despojo de varios lotes propiedad de una víctima.

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Según la carpeta de investigación, alrededor de 10 personas arribaron al domicilio de la víctima en distintos vehículos, entre ellos Gerardo Yazbeth “N”, y presuntamente ingresaron de manera ilegal para ocupar los terrenos.

Posteriormente, el 14 de abril de este año, la víctima habría sido interceptada por tres sujetos, entre ellos “El Yazbeth”, quienes presuntamente la amenazaron de muerte para exigirle el pago de 50 mil pesos a cambio de recuperar sus propiedades.

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Detenido estará en Cereso de Nezahualcóyotl

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex
Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex (Foto: FGJEM)

Tras la denuncia presentada, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y logró identificar al probable responsable, por lo que solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la FGJEM cumplimentaron el mandato judicial y detuvieron a Gerardo Yazbeth “N”, quien posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Durante la audiencia inicial, la Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, el juez fijó un plazo de un mes y 28 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará integrando evidencia relacionada con el caso.

Detenido tendría relación con el sindicato AMOS

El Mauri AMOS Edomex
Otros integrantes de la organización ya han sido detenidos (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense informó que el detenido estaría relacionado con la organización denominada “AMOS”, grupo que presuntamente opera bajo la fachada de sindicato y cuyos integrantes son investigados por delitos como extorsión, despojo, robo con violencia y otras actividades ilícitas en diversos municipios del Estado de México.

Las autoridades estatales señalaron que las acciones emprendidas forman parte de la Operación Restitución, estrategia implementada para combatir grupos dedicados al despojo de propiedades y la extorsión en territorio mexiquense.

La FGJEM recordó que al detenido se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente. Sin embargo, en caso de ser encontrado responsable de los hechos que se le imputan, podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.

En los últimos meses, autoridades del Edomex han intensificado operativos contra organizaciones señaladas por apropiarse ilegalmente de terrenos, principalmente en municipios de la zona oriente, donde este tipo de delitos han generado preocupación entre habitantes y propietarios de inmuebles.

La Fiscalía mexiquense seguirá las investigaciones para desarticular redes criminales dedicadas al despojo y la extorsión, así como garantizar justicia para las víctimas afectadas por estos grupos.

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