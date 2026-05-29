Wi-Fi gratis en los estadios del Mundial 2026: cómo conectarse y qué planes de datos convienen en México

La FIFA y autoridades locales desplegarán robustas redes de Wi-Fi gratuitas en el Azteca, el Akron y el BBVA, permitiendo a los aficionados compartir cada jugada en directo y vivir los partidos mundialistas de una manera diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad será uno de los ejes de la experiencia durante el Mundial 2026 en México, con la habilitación de Wi-Fi gratuito en los principales estadios y zonas estratégicas de las ciudades sede.

La FIFA y las autoridades mexicanas han prometido una red robusta para que asistentes, prensa y turistas puedan compartir el evento en tiempo real. Ello tal vez conlleve retos de seguridad y capacidad ante la masiva demanda digital.

El Wi-Fi gratuito estará disponible en todos los estadios mundialistas, ofreciendo acceso a internet en tribunas, zonas hospitality y áreas comunes. (REUTERS/Raquel Cunha)

Aunque recintos como el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara presumen miles de puntos de acceso Wi-Fi y fibra óptica de alta velocidad, la saturación y los riesgos de ciberataques convierten a la conectividad en todo un reto. Los usuarios deberán así conjugar precaución y alternativas para garantizar una experiencia segura.

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Cómo conectarse al Wi-Fi gratuito en los estadios

Se anticipó qu el acceso a la red Wi-Fi estará disponible en todo el perímetro de los estadios mundialistas, con un registro sencillo y cobertura en tribunas, zonas hospitality y áreas comunes.

Al llegar, busca el nombre oficial de la red Wi-Fi del estadio y verifica con personal antes de conectarte.

El primer paso suele ser un portal de bienvenida donde se solicitan datos como correo electrónico, número celular y aceptación de términos.

Para boletos digitales , descarga previamente los códigos QR y archivos necesarios en tu dispositivo.

Si tienes acceso a zonas de prensa o áreas VIP, estas suelen contar con redes menos saturadas y de mayor capacidad.

El objetivo principal del Wi-Fi en los estadios es facilitar la navegación, el envío de mensajes y la posibilidad de compartir contenido sin interrupciones. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)

El objetivo es que todos los asistentes puedan navegar, enviar mensajes y compartir contenido sin interrupciones, aunque la calidad podrá variar según la demanda en cada partido.

Seguridad digital: recomendaciones clave para evitar riesgos

La masividad del evento y el uso del Wi-Fi público aumentan los riesgos de ciberataques, robo de información y fraude digital.

Verifica el nombre exacto de la red antes de conectarte; evita redes con nombres genéricos como “Free WiFi” .

Utiliza una VPN para cifrar tu información y protegerla de terceros.

No realices operaciones bancarias, compras o acceso a cuentas sensibles mientras estés conectado a una red pública.

Desactiva la conexión automática a redes Wi-Fi y mantén tus dispositivos actualizados.

Es recomendable evitar redes genéricas o desconocidas para proteger información personal durante el acceso al Wi-Fi público.(Foto: ComputerHoy)

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de incidentes y proteger tu información personal.

Qué planes de datos convienen para turistas y asistentes

Ante la posibilidad de saturación o fallas en el Wi-Fi, contar con un plan de datos móviles robusto es clave, especialmente para turistas internacionales.

Considera adquirir un chip SIM local o un plan eSIM de prepago con datos ilimitados o paquetes de al menos 5-10 GB, disponibles en aeropuertos y tiendas especializadas.

Los principales operadores han ampliado su capacidad en estadios y zonas turísticas con nuevas bandas de espectro.

El roaming internacional puede ser costoso y sufrir restricciones, por lo que es preferible optar por planes locales.

En zonas de alta afluencia, prioriza aplicaciones ligeras para mensajería y descarga contenidos antes del evento.

Lleva siempre una batería portátil para evitar quedarte sin energía durante los partidos.

En áreas de alta afluencia será recomendable usar aplicaciones ligeras de mensajería y descargar contenidos previamente a los partidos de la Copa del Mundo. (Especial)

Así, la conectividad y tener alternativas permitirá disfrutar de la Copa del Mundo sin contratiempos digitales ni riesgos innecesarios.