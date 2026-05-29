Armys buscan salvar a ‘Boing’ y Cooperativa Pascual ante rumores de crisis: “Nada que no podamos lograr”

Un grupo de jóvenes fans de BTS, conocidos como Armys, muestran su entusiasmo y solidaridad levantando bebidas Boing en un ambiente colorido y festivo dentro de una tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 28 de mayo, un posteo en el grupo de Facebook “Armys y BTS México” encendió la alarma sobre la situación de la Cooperativa Pascual y sus productos Boing.

Esto después de que se reviviera el comunicado que la empresa emitió en noviembre de 2025 respecto a las afectaciones que tendrían debido al aumento del impuesto IEPS a bebidas azucaradas.

Las fans de BTS, conocidas por su activismo digital, se organizaron para promover la compra de Boing como una forma de apoyo a la empresa mexicana.

Así reaccionaron las Armys

El mensaje viralizado en redes sociales señalaba: “El nuevo impuesto a refrescos los podría golpear muy fuerte. Boing pide apoyo porque el IEPS sube de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Dicen que sus ventas podrían caer como pasó en 2014, hasta 50%”.

PUBLICIDAD

(Facebook)

Estas fueron algunas de las reacciones y acciones convocadas por las Armys:

Compromiso de comprar Boing en vez de otras bebidas azucaradas.

Mensajes de solidaridad bajo la consigna: “Apoyemos lo nuestro, México es grande”.

Sugerencias para difundir la campaña y realizar compras masivas de Boing.

Llamados a dejar de consumir productos de grandes transnacionales y optar por Pascual.

Promesas de comprar al menos un Boing al día como gesto de apoyo.

Incluso, algunas armys con emprendimientos propios señalaron: "Compremos Boing, yo tengo un negocio y me comprometo a solo vender Boing y productos pascual“.

¿Qué pasa con Cooperativa Pascual?

El 6 de noviembre de 2025, La Cooperativa Pascual reveló a través de un comunicado que enfrentaba un escenario difícil debido a la reciente reforma al IEPS, que incrementaba la cuota para bebidas saborizadas de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro.

PUBLICIDAD

Pato Pascual tuvo que cambiar su imagen para terminar con el conflicto legal. Foto: Tomada de Facebook Pato Pascual

La empresa advirtió en un comunicado que este aumento afectaba de manera desproporcionada a las cooperativas nacionales, ya que no cuentan con los márgenes ni las ventajas fiscales de grandes compañías internacionales.

Pascual ahondó en que produce sus bebidas con fruta y caña de azúcar mexicanas, y reinvierte sus utilidades en empleo y desarrollo comunitario.

La cooperativa solicitó a las autoridades que se reconsiderara la medida y se aplicaran estímulos diferenciados para empresas de economía social.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Pascual?

El 7 de noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum detalló que estaba en disposición de dialogar con La Cooperativa Pascual:

“Lo importante es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas, que hace mucho daño (...) y además queremos mucho a la cooperativa, es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante, por supuesto que vamos a hablar con ellos”, dijo la mandataria nacional.

PUBLICIDAD

En la década de los años 80 la refresquera mexicana fue demandada por Disney.

¿Qué ha pasado con Pascual desde entonces?

El 28 de noviembre de ese año, La Cooperativa Pascual lanzó su producto ‘Néctasis’, una bebida 100% natural, sin azúcar añadida, sin conservadores, ni saborizantes artificiales.

Señalaron en un escrito que ese era su primer paso del acuerdo con Claudia Sheinbaum para buscar alternativas y ahondaron en otras acciones que implementarían:

“Cooperativa Pascual ha iniciado un proceso de innovación que permitirá reducir el contenido calórico de todas nuestras bebidas, utilizando siempre insumos nacionales 100% naturales,sin recurrir a endulzantes artificiales, colorantes, conservadores o aditivos”.