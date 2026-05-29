México

Mexicano reclama mordida de perro, cubano lo golpea y casi termina linchado en Cancún

La discusión vecinal escaló hasta provocar ataques contra una vivienda y un fuerte operativo de seguridad

Guardar
Google icon

Una discusión vecinal en Cancún escaló hasta provocar ataques contra una vivienda y un fuerte operativo de seguridad. (X / Blog del Narco)

Una confrontación entre vecinos en Cancún terminó convirtiéndose en un episodio de violencia colectiva que movilizó a distintas corporaciones de seguridad en la Supermanzana 23, luego de que una discusión relacionada con la supuesta mordida de un perro escalara rápidamente y desatara indignación en redes sociales.

Todo comenzó cuando un ciudadano mexicano acudió a un domicilio para pedir información sobre un perro que presuntamente lo había atacado. De acuerdo con grabaciones difundidas en internet, el hombre únicamente buscaba confirmar si el animal tenía aplicada la vacuna contra la rabia y solicitó ver la cartilla de vacunación correspondiente.

PUBLICIDAD

Habitantes cuestionaron la rapidez y magnitud de la movilización policiaca para proteger la vivienda del presunto agresor.
Habitantes cuestionaron la rapidez y magnitud de la movilización policiaca para proteger la vivienda del presunto agresor.

No obstante, el intercambio verbal subió de tono y terminó en una agresión física. Según versiones difundidas posteriormente, el presunto responsable fue un hombre identificado como Rigoberto “N”, de origen cubano. Las imágenes del altercado comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una ola de comentarios e indignación entre usuarios y habitantes de la zona.

Horas después de que los videos se hicieran virales, comenzó a compartirse una convocatoria en redes sociales para acudir al domicilio del señalado agresor. En diversas publicaciones, algunos internautas incluso se refirieron al lugar como “la piñata cubana”, situación que provocó mayor tensión y derivó en una reunión masiva frente al inmueble.

PUBLICIDAD

Habitantes acudieron a una vivienda señalada en redes sociales luego de difundirse la agresión contra un mexicano.
Habitantes acudieron a una vivienda señalada en redes sociales luego de difundirse la agresión contra un mexicano.

La noche del miércoles 27 de mayo, decenas de personas se congregaron afuera de la vivienda ubicada en el centro de Cancún. Durante la movilización se registraron actos vandálicos, ya que varios asistentes comenzaron a lanzar piedras, botellas y otros objetos contra la propiedad.

Las agresiones causaron daños visibles en puertas, ventanas y el portón principal del domicilio. Testigos también captaron el momento en que algunas personas intentaron derribar el acceso utilizando motocicletas.

En Cancún, agentes de la Marina, Ejército y policía municipal custodian la casa de un ciudadano cubano para prevenir un linchamiento

En distintos videos compartidos en redes sociales se observa la presencia de patrullas rodeando el área, mientras elementos policiacos trataban de contener a la multitud y evitar que los disturbios crecieran aún más.

El fuerte despliegue de seguridad también provocó reacciones entre ciudadanos de Cancún, quienes cuestionaron la rapidez con la que actuaron las autoridades para proteger la vivienda del presunto agresor. En publicaciones realizadas en internet, algunos habitantes señalaron que en otros hechos delictivos o situaciones de inseguridad no suele existir una movilización semejante.

Videos virales desataron indignación en redes sociales y llevaron a decenas de personas a reunirse frente al domicilio del presunto agresor.
Videos virales desataron indignación en redes sociales y llevaron a decenas de personas a reunirse frente al domicilio del presunto agresor.

Más tarde, autoridades confirmaron que Rigoberto “N” y Yudelmis “N”, ambos de origen cubano, quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras continúan las investigaciones tanto por la agresión inicial como por los disturbios registrados posteriormente.

Durante el operativo también participó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), debido a que la mujer involucrada se encuentra embarazada y recibió atención preventiva antes de ser trasladada bajo custodia.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si la pareja enfrentará cargos adicionales derivados de los hechos ocurridos en la Supermanzana 23. Tampoco se ha informado cuántas personas participaron en los daños ocasionados a la vivienda ni si habrá investigaciones contra quienes acudieron al llamado difundido en redes sociales.

Temas Relacionados

cubanoextranjeroCancúnperromexicanoviralQuintana Roomexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de mayo

Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

La artista participó con jóvenes del Conservatorio Nacional de Música para la melodía

Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

Acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa

Jesús Alonso Aispuro Félix es uno de los acusados del Departamento del Tesoro, de pertenecer a una presunta red de operadores financieros y empresas presuntamente vionculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, relacionada a la facción de Los Chapitos

Acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa

¿Y ‘Ajologol’? Figura desaparece del Estadio Azteca tras polémica entre FIFA y Gobierno de CDMX

Usuarios de X compartieron fotografías y videos en los que la estructura ya no aparece en la zona cercana al estadio mundialista

¿Y ‘Ajologol’? Figura desaparece del Estadio Azteca tras polémica entre FIFA y Gobierno de CDMX

Sheinbaum entrega boletos para la inauguración y partidos del Mundial 2026: ellas son las ganadoras

El premio mayor corresponde al boleto 01 para el partido inaugural entre la México y Sudáfrica

Sheinbaum entrega boletos para la inauguración y partidos del Mundial 2026: ellas son las ganadoras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa

Acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

¿Y ‘Ajologol’? Figura desaparece del Estadio Azteca tras polémica entre FIFA y Gobierno de CDMX

Armys buscan salvar a ‘Boing’ y Cooperativa Pascual ante rumores de crisis: “Nada que no podamos lograr”

Susana Zabaleta ve riesgo en dichos de Sheinbaum sobre TV Azteca: “Al rato se van a adueñar de los medios”

Resurge video donde Pepe Aguilar dice que Ángela Aguilar marcó tendencia con su corte de cabello antes que Dua Lipa

DEPORTES

Sheinbaum entrega boletos para la inauguración y partidos del Mundial 2026: ellas son las ganadoras

Sheinbaum entrega boletos para la inauguración y partidos del Mundial 2026: ellas son las ganadoras

¿Desesperado por anotar en un Mundial? Raúl Jiménez rompe el silencio

¿Titular en el Mundial 2026? Guillermo Ochoa revela cómo imagina el debut de México ante Sudáfrica

Wi-Fi gratis en los estadios del Mundial 2026: cómo conectarse y qué planes de datos convienen en México

Checo Pérez habla sobre Cadillac tras rumores de su salida del equipo de Fórmula 1