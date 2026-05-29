Mexicano reclama mordida de perro, cubano lo golpea y casi termina linchado en Cancún

Una discusión vecinal en Cancún escaló hasta provocar ataques contra una vivienda y un fuerte operativo de seguridad. (X / Blog del Narco)

Una confrontación entre vecinos en Cancún terminó convirtiéndose en un episodio de violencia colectiva que movilizó a distintas corporaciones de seguridad en la Supermanzana 23, luego de que una discusión relacionada con la supuesta mordida de un perro escalara rápidamente y desatara indignación en redes sociales.

Todo comenzó cuando un ciudadano mexicano acudió a un domicilio para pedir información sobre un perro que presuntamente lo había atacado. De acuerdo con grabaciones difundidas en internet, el hombre únicamente buscaba confirmar si el animal tenía aplicada la vacuna contra la rabia y solicitó ver la cartilla de vacunación correspondiente.

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Habitantes cuestionaron la rapidez y magnitud de la movilización policiaca para proteger la vivienda del presunto agresor.

No obstante, el intercambio verbal subió de tono y terminó en una agresión física. Según versiones difundidas posteriormente, el presunto responsable fue un hombre identificado como Rigoberto “N”, de origen cubano. Las imágenes del altercado comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una ola de comentarios e indignación entre usuarios y habitantes de la zona.

Horas después de que los videos se hicieran virales, comenzó a compartirse una convocatoria en redes sociales para acudir al domicilio del señalado agresor. En diversas publicaciones, algunos internautas incluso se refirieron al lugar como “la piñata cubana”, situación que provocó mayor tensión y derivó en una reunión masiva frente al inmueble.

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Habitantes acudieron a una vivienda señalada en redes sociales luego de difundirse la agresión contra un mexicano.

La noche del miércoles 27 de mayo, decenas de personas se congregaron afuera de la vivienda ubicada en el centro de Cancún. Durante la movilización se registraron actos vandálicos, ya que varios asistentes comenzaron a lanzar piedras, botellas y otros objetos contra la propiedad.

Las agresiones causaron daños visibles en puertas, ventanas y el portón principal del domicilio. Testigos también captaron el momento en que algunas personas intentaron derribar el acceso utilizando motocicletas.

En Cancún, agentes de la Marina, Ejército y policía municipal custodian la casa de un ciudadano cubano para prevenir un linchamiento

En distintos videos compartidos en redes sociales se observa la presencia de patrullas rodeando el área, mientras elementos policiacos trataban de contener a la multitud y evitar que los disturbios crecieran aún más.

El fuerte despliegue de seguridad también provocó reacciones entre ciudadanos de Cancún, quienes cuestionaron la rapidez con la que actuaron las autoridades para proteger la vivienda del presunto agresor. En publicaciones realizadas en internet, algunos habitantes señalaron que en otros hechos delictivos o situaciones de inseguridad no suele existir una movilización semejante.

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Videos virales desataron indignación en redes sociales y llevaron a decenas de personas a reunirse frente al domicilio del presunto agresor.

Más tarde, autoridades confirmaron que Rigoberto “N” y Yudelmis “N”, ambos de origen cubano, quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras continúan las investigaciones tanto por la agresión inicial como por los disturbios registrados posteriormente.

Durante el operativo también participó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), debido a que la mujer involucrada se encuentra embarazada y recibió atención preventiva antes de ser trasladada bajo custodia.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si la pareja enfrentará cargos adicionales derivados de los hechos ocurridos en la Supermanzana 23. Tampoco se ha informado cuántas personas participaron en los daños ocasionados a la vivienda ni si habrá investigaciones contra quienes acudieron al llamado difundido en redes sociales.

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