Susana Zabaleta ve riesgo en dichos de Sheinbaum sobre TV Azteca: “Al rato se van a adueñar de los medios”

La actriz Susana Zabaleta criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus declaraciones instando a no ver TV Azteca, generando controversia pública. (Instagram / YouTube)

La actriz Susana Zabaleta no se ha quedado al margen de la controversia entre el gobierno federal y TV Azteca, luego de que la mandataria federal recomendó públicamente no ver los contenidos de la televisora por considerar que existe una ofensiva mediática contra su gobierno.

En medio de la confrontación pública entre Palacio Nacional y la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Zabaleta cuestionó cualquier intento de influir sobre lo que consume la audiencia mexicana y advirtió sobre los riesgos de normalizar mensajes dirigidos contra medios de comunicación.

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“¿Cómo es posible que se atrevan a decir algo así? Porque al rato van a decir: ‘No vean Televisa’, y al rato van a decir: ‘No vean Multimedios’, y al rato van a decir mil cosas y se van a adueñar de nuestros medios de comunicación”, expresó la actriz.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación

Conflicto entre Pati Chapoy y la Presidencia

Las declaraciones, recogidas por el medio Tinta Gris, ocurrieron después de que Claudia Sheinbaum sostuvo en su conferencia matutina que TV Azteca y otros espacios de opinión realizan política desde sus pantallas y difunden información sesgada contra la Cuarta Transformación.

“No es una censura, es una opinión”, afirmó la presidenta al rechazar las críticas sobre un supuesto intento de limitar la libertad de expresión.

Sin embargo, la controversia escaló tras la respuesta de figuras de la televisora como Pati Chapoy, Javier Alatorre y Alejandro Villalvazo, quienes acusaron al gobierno federal de promover un discurso hostil hacia medios críticos.

En ese contexto, Susana Zabaleta recordó una experiencia personal relacionada con la rivalidad histórica entre televisoras y las presiones dentro de la industria del entretenimiento.

“Quedas fuera”, relató la actriz al explicar que años atrás pidió a Pati Chapoy frenar una entrevista para evitar represalias laborales en Televisa.

“Me dijeron: ‘Si sale esa entrevista, quedas fuera de la novela’. Y yo le hablé a Paty y le dije: ‘Paty, perdóname, no puede salir esa entrevista porque me van a sacar’”, contó.

Pati Chapoy y otros periodistas responden a Claudia Sheinbaum tras su llamado a no ver programas críticos del gobierno. (Instagram / Reuters)

Zabaleta aseguró que Chapoy respetó su petición y evitó transmitir la conversación. No obstante, señaló que actualmente ambas mantienen distancia personal “precisamente por eso”.

Las declaraciones de la actriz surgieron mientras el conflicto entre el gobierno federal y TV Azteca continúa en aumento. La Sociedad Interamericana de Prensa también expresó preocupación por los dichos de Sheinbaum y consideró que los señalamientos desde el poder pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa.

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Por su parte, la presidenta insistió en que su gobierno tiene derecho a responder a contenidos que considera falsos o manipulados, al tiempo que negó cualquier intención de censura.