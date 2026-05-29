EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 29 de mayo

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas El cateo en la colonia Los Héroes Ecatepec dejó como saldo dos detenidos, entre ellos un menor de edad

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en predio de Ecatepec donde se localizaron drogas (Foto: FGJEM)

Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron un operativo en el municipio de Ecatepec que derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar narcóticos.