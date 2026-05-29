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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 29 de mayo

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Dos casquillos percutidos en el asfalto mojado de una calle en la Ciudad de México, con policías y una patrulla detrás de una cinta amarilla "No pasar".
Agentes de policía resguardan una calle mojada en la Ciudad de México, donde se observan casquillos percutidos en el asfalto y una cinta de "No pasar" delimita la escena del incidente, con una patrulla estacionada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:52 hsHoy

Vinculan a proceso a “El Yazbeth”, objetivo prioritario de la Operación Restitución en Edomex

El detenido estaría relacionado como presunto integrante de la organización AMOS

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detienen a un individuo que, según informes, es Gerardo Yazbeth "N", alias "El Yazbeth", vinculado a proceso por extorsión y objetivo prioritario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detienen a un individuo que, según informes, es Gerardo Yazbeth "N", alias "El Yazbeth", vinculado a proceso por extorsión y objetivo prioritario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso a Gerardo Yazbeth “N”, alias “El Yazbeth”, por su probable participación en el delito de extorsión, además de ser considerado un objetivo prioritario dentro de la denominada Operación Restitución.

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13:52 hsHoy

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

El cateo en la colonia Los Héroes Ecatepec dejó como saldo dos detenidos, entre ellos un menor de edad

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en predio de Ecatepec donde se localizaron drogas (Foto: FGJEM)
Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en predio de Ecatepec donde se localizaron drogas (Foto: FGJEM)

Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron un operativo en el municipio de Ecatepec que derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar narcóticos.

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13:51 hsHoy

Caso Ayotzinapa: no habrá regreso del GIEI, informa Claudia Sheinbaum a padres de normalistas

Padres de los normalistas se dicen decepcionados por los nulos avances en el caso

Se descartó el regreso de especialistas del GIEI al caso Ayotzinapa (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)
Se descartó el regreso de especialistas del GIEI al caso Ayotzinapa (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que no será posible el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar con las investigaciones del caso, como habían solicitado las familias de los estudiantes desaparecidos.

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