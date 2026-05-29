EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 29 de mayo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso a Gerardo Yazbeth “N”, alias “El Yazbeth”, por su probable participación en el delito de extorsión, además de ser considerado un objetivo prioritario dentro de la denominada Operación Restitución.
Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron un operativo en el municipio de Ecatepec que derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar narcóticos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que no será posible el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar con las investigaciones del caso, como habían solicitado las familias de los estudiantes desaparecidos.