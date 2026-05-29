Así fue la polémica boda en Roma de Nodal y Ángela Aguilar: el tatuaje, el anillo y el maquillista que lo revelaron todo

Antes de que la pareja confirmara su relación, fotografías y videos dejaron al descubierto la ceremonia espiritual que celebraron el 29 de mayo de 2024 en Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos años después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su relación públicamente, la historia completa de cómo llegaron al altar en Roma —sin decírselo a nadie, ni siquiera a Pepe Aguilar— sigue generando reacciones.

Todo comenzó el 29 de mayo de 2024. Esa noche, después de un concierto, Nodal y Ángela tomaron un vuelo y aterrizaron en la capital italiana. Lo que ocurrió allí fue una ceremonia espiritual —no un matrimonio civil, que se formalizaría semanas después— que la pareja guardó en secreto durante semanas, hasta que una revista los presionó con más de 500 fotografías del evento.

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Nodal terminó con Cazzu el 8 de mayo y se casó 21 días después

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron una ceremonia espiritual en Roma el 29 de mayo de 2024, apenas 21 días después de que el cantante anunciara el fin de su relación con Cazzu, sin avisar a la familia de la novia ni a los medios. (Captura de pantalla/magdamunoz)

En 2025, el cantante sonorense lo narró con fechas precisas ante la periodista Adela Micha: rompió con la cantante argentina Cazzu el 8 de mayo de 2024, dio su primer beso a Ángela el 14 de mayo, notificó a su expareja sobre el nuevo romance el 20 de mayo, y nueve días más tarde estaba en Roma celebrando una boda espiritual.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, relató Nodal. Agregó: “Me sentí vivo, más vivo que nunca”.

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Sobre Ángela no dejó margen de duda: “Ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”. Y sobre la velocidad de los hechos: “Nada fue planeado, yo estaba fluyendo con la vida, estaba tratando de hacer lo mejor que podía hacer”.

Dos años después de la ceremonia espiritual celebrada en Italia el 29 de mayo de 2024, los detalles de cómo se filtró el matrimonio secreto de la pareja siguen generando reacciones. (Jesus A. Aviles/ Infobae México)

La publicación del maquillista italiano que encendió las redes

La primera pista pública llegó el 1 de junio de 2024, cuando el maquillista de bodas Stefano Comelli, radicado en Roma, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecía arreglando a Ángela Aguilar. La cantante llevaba una bata blanca y posó junto a Francesco Termine, estilista especializado en ceremonias nupciales.

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La descripción del video decía: “Mrs. @angela_aguilar_ fue un placer”. En inglés, Mrs. es el tratamiento reservado para mujeres casadas, a diferencia de Miss o Ms., que se usan para solteras. Comelli recibió tal cantidad de mensajes de periodistas y usuarios que tuvo que emitir un comunicado para frenar el acoso.

Stefano Comelli: el maquillista italiano que habría ventilado boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal (Foto: Instagram)

Un tatuaje, un anillo y una canción que lo dijeron todo

Ese mismo viaje a Roma dejó otra huella: el tatuador Alessandro Capozzi le realizó a Ángela las iniciales de Christian Nodal en la mano izquierda. En un video grabado durante la sesión y publicado meses después, cuando la letra de la canción “Without You” del rapero The Kid Laroi mencionó la palabra “esposa”, Ángela levantó la mano, mostró un diamante de gran tamaño y lo contempló por varios segundos.

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Capozzi añadió un texto al clip: “Ella acaba de casarse aquí”. El tatuador ya había declarado previamente: “Nodal no estaba con ella en el estudio, pero sé que estaba allí (en Roma). Vi un anillo gigante, ella estaba súper contenta pero no me contó de qué se trataba. Me dijo que estaba muy contenta porque estaba en medio de una escapada romántica”.

Tatuador afirma que Ángela Aguilar sí se casó en Roma con Christian Nodal. (TikTok: alessandro_capozzi)

Sin embargo la polémica estalló en mayo de 2024 cuando una usuaria de TikTok identificada como Sara Castillo de Arena publicó un video que mostraba a Nodal, Ángela y la amiga de la cantante, Monique, paseando por la Piazza di Trevi el 31 de mayo. Las tres llevaban la misma ropa que aparecía en fotos que Monique había subido a su perfil, lo que confirmó que el grupo viajó junto.

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Ángela dijo “no me cases todavía” mientras lucía el anillo

Al tiempo que los rumores se multiplicaban, Ángela intentó detenerlos con una frase a la revista Quién: “No me cases todavía”. Pero en julio de 2024, una captura de pantalla de sus historias de Instagram mostró a la cantante almorzando con su padre Pepe Aguilar con un anillo de diamante de grandes dimensiones en el dedo índice de la mano izquierda.

El 27 de junio, otra fotografía de la pareja había reavivado el debate: Ángela con un vestido blanco de cuello alto y mangas, con una pierna entre las manos de Nodal, quien lucía lo que parecía un esmoquin negro. Ambos portaban anillos en sus manos izquierdas.

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Fue en una entrevista con la periodista Adela Micha donde Nodal reveló por primera vez las fechas exactas de su ruptura con Cazzu, el inicio de su romance con Ángela y la noche en que ambos aterrizaron en Roma para casarse en secreto. (Foto: Archivo)

Fue hasta este 2026 por una foto publicada por Nodal que durante la ceremonia espiritual, Ángela Aguilar utilizó un vestido blanco de tela ligera, manga larga, cuello alto y una abertura en la pierna. El atuendo incluía un body blanco debajo y destacó por su diseño transparente. La imagen, recientemente muestra a la pareja en un entorno decorado con velas, lo que confirmó que la fotografía corresponde a la boda en Italia.

La elección del vestido generó debate en redes sociales, donde usuarios notaron la similitud con el que usó Cazzu al presentar a su hija Inti.

En paralelo, las historias de Aneliz en un hotel exclusivo de Roma, publicadas durante los días de la ceremonia, alimentaron los rumores de que la familia Aguilar sí estuvo en la ciudad durante el enlace. Estas imágenes, sumadas a la presencia de Nodal en una boutique de vestidos de novia en Roma, reforzaron la versión de la boda secreta.

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La pareja de artistas se encontraba en la Fuente de Trevi. Crédito: TikTok/Sara Castillo de arena

Pepe Aguilar llamó “desesperado” desde Japón sin que nadie contestara

La boda espiritual se celebró sin que la familia de la novia fuera informada. Pepe Aguilar estaba de viaje en Japón. Según el periodista Javier Ceriani, el productor comenzó a llamar insistentemente a su hija y al equipo de Nodal sin obtener respuesta.

Ceriani lo describió sin rodeos: “Pepe estaba llamando desesperado al equipo de Nodal para decir: ‘¿Dónde demonios está mi hija?’ No solo no le avisaste sino que el tipo estaba furioso, llamando todos los días a Roma para que le devolvieran a su niña”. Y fue más lejos: “Pepe Aguilar llamaba desde Japón porque su hija estaba desaparecida. Se casó mientras estaba desaparecida”.

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Una versión inicial circulada en medios mexicanos afirmaba que Pepe había estado presente en Roma. El relato de Nodal ante Adela Micha desmintió ese dato.

El maquillista compartió las imágenes que se viralizaron (Ig stefano.comelli)

La boda civil fue en Morelos con Marc Anthony como padrino

El 24 de julio de 2024, la pareja contrajo matrimonio civil en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Tequesquitengo, Morelos. La periodista María Luisa Valdés Doria publicó una imagen de quien parecía ser Ángela con un vestido blanco de espalda descubierta y falda larga, caminando por el jardín de la propiedad. El cantante Marc Anthony asistió junto a su esposa Nadia Ferreira y actuó como padrino.

La relación se había hecho pública el 10 de junio de 2024, cuando la pareja la confirmó ante los medios. Nodal explicó que la decisión respondió a una presión externa: una revista amenazaba con publicar más de 500 imágenes de la boda espiritual en Roma. Sobre los rumores de infidelidad hacia Cazzu, el cantante fue directo: “No hubo rollo, lo entiendo. No sé cómo acomodó su corazón”.

La boda religiosa en 2026 que se pospuso

En abril de 2026, Ceriani reveló en su canal que la familia Aguilar estaría negociando la venta de la exclusiva de la boda religiosa —prevista para mayo de ese año en el rancho “El Soyate”, en Zacatecas— por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, con supuestos acercamientos a Televisa, Univision y Telemundo. “Supuestamente, estaría pensando la familia Aguilar de vender la boda de su hija. Cinco millones es lo que estarían pidiendo”, dijo al aire.

Nodal terminó con Cazzu el 8 de mayo, dio su primer beso a Ángela el 14, notificó a su expareja el 20 y nueve días después ya estaba en Roma celebrando una boda espiritual, una secuencia de hechos que alimentó durante meses las acusaciones de infidelidad. (IG: @nodal)

Ni Ángela ni Nodal emitieron comentarios sobre esa negociación. El cantante sí confirmó que la ceremonia religiosa será “por la iglesia, bien mexicanota… en Zacatecas, en el rancho”, y que la organización corría por cuenta de Ángela.

Sin embargo el matrimonio por la iglesia, que la pareja planeaba para mayo de 2026 en el rancho “El Soyate”, quedó suspendida. En entrevista, Christian Nodal argumentó que el motivo presuntamente era la violencia en México: “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro. Es que está grave, grave”.

El cantante detalló que la decisión de aplazar la ceremonia responde a los problemas de seguridad en el estado: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”. La postergación dejó sin fecha uno de los eventos más esperados del espectáculo mexicano.