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Canelo Álvarez acepta que cometió errores en la pelea contra Terence Crawford que le costó su campeonato unificado

Sin el cinturón unificado, el boxeador mexicano se prepara para aprender y buscar nuevas oportunidades tras una noche adversa en el cuadrilátero

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Canelo Álvarez acepta que cometió errores en la pelea contra Terence Crawford que le costó su campeonato unificado(AP Foto/David Becker)
Canelo Álvarez acepta que cometió errores en la pelea contra Terence Crawford que le costó su campeonato unificado(AP Foto/David Becker)

La autocrítica de Saúl Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford ha colocado al boxeador mexicano en el centro de la discusión deportiva. A pesar de que ya pasaron ocho meses desde que el tapatío perdió ante el Bud Crawford, esa derrota sigue generando diálogo y ha condicionado el presente del mexicano.

Recientemente, el ex campeón mundial aceptó que cometió errores en el ring, pelea donde perdió el campeonato unificado y errores tácticos lo hicieron caer. El propio Álvarez reconoció que intentó imprimir mayor velocidad y modificar su estrategia para adaptarse al estilo de su contrincante, pero esos cambios resultaron ineficaces y lo llevaron a perder el título indiscutido, según sus declaraciones tras el combate.

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“Reconozco que tomé malas decisiones en el ring”, expresó Álvarez en entrevista para Inside Ring, quien asumió su responsabilidad en la pérdida del campeonato unificado frente a uno de los rivales más exigentes de su carrera.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Errores que marcaron la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

En un ejercicio de autocrítica poco común en figuras de su nivel, Canelo Álvarez ha dejado claro que el resultado frente a Crawford se debió a decisiones equivocadas en el ring. Cuando fue consultado sobre qué haría diferente en caso de una revancha, respondió: “Muchas cosas. Muchas cosas.” Explicó que, en algunos momentos, su cuerpo no respondió como él quería y que, aunque buscó adaptarse al estilo de Crawford, terminó cometiendo fallas técnicas clave.

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Álvarez señaló que ya identificó sus errores y que planea corregirlos para prepararse mejor en futuros retos. Entre los aspectos que reconoce, mencionó que intentó ser más rápido por el estilo de Crawford, pero acepta que su propia estrategia fue errática. “Veo muchos errores que cometí. Traté de ser más rápido por su estilo y todo eso, pero solo necesito hacer mi trabajo y ya”, remarcó.

Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

La derrota ante Terence Crawford no solo implicó perder el campeonato unificado súper medio, sino que representó la tercera derrota en la carrera profesional de Álvarez, después de sus caídas ante Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol. En ninguno de estos enfrentamientos pudo obtener una revancha, lo que incrementa su frustración ante la imposibilidad de controlar los desenlaces.

Quedar fuera del título indiscutido pone a Álvarez en una situación inédita tras una racha de éxito donde se consolidó como uno de los campeones más sólidos del boxeo internacional. Su autocrítica pública transmite transparencia y su compromiso por alcanzar la excelencia deportiva, reconociendo que la responsabilidad de recuperar el campeonato depende de su propia capacidad para aprender y corregir.

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