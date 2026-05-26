Alcalde de Cuautla busca blindarse contra detención por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: le conceden amparo

Foto: Facebook / Jesús Corona

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, solicitó un amparo para evitar su detención luego de que las autoridades anunciaron que cuentan con una orden de aprehensión en su contra al ser señalado por presuntos nexos con líderes criminales a los que les brindaba facilidades para la comisión de sus actividades delictivas en la región.

El inicio de las investigaciones se derivó de la difusión de una reunión del edil junto a otros funcionarios con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa.

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Tras darse a conocer que es buscado por las autoridades, Corona Damián realizó la solicitud del amparo para evitar su captura, la cual fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos y recientemente concedida la suspensión provisional a su favor.

De acuerdo con la resolución, consultada por Infobae México, la suspensión no lo blinda por completo, ya que establece que una vez que sea ejecutada la orden de aprehensión en su contra, deberá ser puesto a disposición del juez que lo requiere.

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“Una vez ejecutada la orden de aprehensión el quejoso Jesús Corona Damián, quede a disposición del juez del proceso para la continuación de la causa penal”, se lee en el acuerdo.

Además, el juzgado fijó para las 9:55 horas del próximo 28 de mayo la audiencia incidental para determinar si le será concedida la suspensión definitiva

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Alcalde dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas”; pero hoy está prófugo

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

En febrero de 2025 se difundió en redes sociales el video en el que aparece el edil en una reunión junto con “El Barbas”, así como Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan recientemente detenido.

Tras circular el material, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado una investigación contra los funcionarios implicados para determinar sus posibles nexos con criminales.

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Al respecto, el alcalde de Cuautla aseguró que no tenía nada qué ocultar y se puso a disposición de las autoridades para aclarar la situación.

“No tengo nada qué ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”, dijo en un comunicado.

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Foto: Facebook / Jesús Corona

El edil también calificó el video como “información sin sustento” al acusar que se trataba de una campaña en su contra para desacreditar el trabajo que realizaba en el Ayuntamiento de Cuautla.

“Hago un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por información sin sustento, cuyo único propósito es desacreditar el trabajo que hemos venido realizando en beneficio de Cuautla”, aseguró.

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Cabildo negó que Corona dejara la alcaldía, pero días después designaron a la síndica

Al darse a conocer que Jesús Corona era buscado para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, Rafal Moreno, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, informó a medios de comunicación que se mantenía en su cargo y que esperaban “los tiempos correspondientes” para determinar si otro funcionario asumiría sus funciones.

Además, dijo que el gobierno municipal desconocía el paradero del alcalde, pero que las funciones continuaban de manera normal.

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Fotografía del alcalde cuando acudió ante la FGR para denunciar amenazas del CJNG en el mes de abril de 2026. (Facebook Jesús Corona Damián)

Fue hasta el 23 de mayo, tres días después del anuncio, que la síndica municipal, Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, asumió las funciones de la alcaldía por un periodo máximo de 90 días tras acordarlo el cabildo.

Hasta el momento Jesús Corona se encuentra prófugo y las autoridades se mantienen en su búsqueda.

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