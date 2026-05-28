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En un par de minutos ladrones roban tráiler de cargamento de relojes tras salir del AIFA l Video

El incidente ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense en Tecámac, Estado de México

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El video, grabado desde la dashcam de un vehículo, muestra una autopista con tráfico en un día soleado. Se observa cómo un automóvil plateado se detiene abruptamente en el carril, interrumpiendo el flujo vehicular. Una persona vestida de negro desciende del auto detenido mientras la cámara registra una rápida desaceleración a cero kilómetros por hora. Esta secuencia corresponde a un presunto asalto armado a un camión de carga, ocurrido en la autopista cerca de Tecamac, Estado de México, tras salir del AIFA.

Un grupo armado robó un camión con relojes, a la salida del AIFA, sobre el Circuito Exterior Mexiquense en Tecámac, y el caso volvió a exhibir la presión que enfrentan los transportistas en los corredores logísticos del Estado de México, donde los asaltos al transporte de carga y a vehículos se repiten con frecuencia.

Durante los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 27,363 robos en la entidad, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ese total, 3,071 correspondieron a robo de vehículos, una cifra que mantiene en alerta a operadores, empresas y automovilistas que circulan a diario por carreteras mexiquenses.

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El asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad de la unidad. En las imágenes se observa cómo un vehículo gris le cierra el paso al camión y, segundos después, varios hombres armados bajan, rodean al conductor y lo obligan a descender.

Uno de los atacantes apunta directamente con un arma al chofer, quien también entrega su teléfono celular. Después, uno de los delincuentes sube a la unidad para llevársela mientras sus cómplices vigilan la zona.

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El rostro de uno de los asaltantes quedó registrado por la cámara de la unidad

El video mostró con claridad el rostro de uno de los presuntos responsables. Incluso, después de advertir la presencia de la cámara, el hombre intentó desconectarla, pero su imagen ya había quedado captada.

Hasta ahora no se ha confirmado el valor exacto de la mercancía robada. Versiones preliminares indican que la unidad transportaba relojes que habían salido de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los hechos ocurrieron en una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana. El Circuito Exterior Mexiquense aparece de forma constante en denuncias de conductores por asaltos violentos contra transporte de carga y vehículos particulares.

Al ladrón le tomó un par de minutos robar la unidad de trasnporte de carga Foto: Captura de pantalla video
Al ladrón le tomó un par de minutos robar la unidad de trasnporte de carga Foto: Captura de pantalla video

El conductor habría intentado evadir de manera parcial el cierre al acelerar cuando el sedán plateado le bloqueó el paso. Aun así, los agresores consumaron el robo del vehículo y del cargamento.

Tras el atraco, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tratar de identificar y localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni un posicionamiento oficial de autoridades locales o federales sobre este caso.

El robo ocurre en medio de otros golpes al transporte de carga en la zona

Horas antes, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recuperaron en Cuautitlán Izcalli un tractocamión valuado en aproximadamente 2 millones de pesos que había sido robado también sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

De acuerdo con la información oficial, ese atraco ocurrió el pasado 14 de mayo a la altura de Nextlalpan, donde dos sujetos interceptaron al conductor de la unidad. El vehículo fue ubicado después por una alteración en la ruta detectada a través del sistema GPS.

Las autoridades localizaron el tractocamión dentro de un inmueble en la colonia La Piedad, en Cuautitlán Izcalli. Durante un cateo encontraron un tractocamión International modelo 2022 y un inhibidor de señal de 18 antenas oculto debajo de la unidad.

Ese aparato presuntamente era utilizado para bloquear rastreadores satelitales. El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes operaban en el sitio.

El asalto al camión que salió del AIFA reactivó las denuncias de transportistas sobre la inseguridad en las rutas de carga vinculadas con el aeropuerto. En esos señalamientos aparecen de forma recurrente municipios como Tecámac, Zumpango y zonas aledañas del Estado de México.

La queja de operadores y usuarios se concentra en la libertad con la que actuarían las bandas delictivas en esos corredores. También señalan la falta de respuesta efectiva para frenar los asaltos en una vía que conecta flujos de mercancías, transporte pesado y autos particulares.

El caso también mostró un patrón de ejecución rápida: un automóvil que bloquea la marcha, varios hombres armados que bajan en segundos y el despojo inmediato de la unidad. Esa mecánica ha sido una constante en distintos robos reportados en carreteras mexiquenses de alta circulación.

• Un grupo armado robó un camión con relojes minutos después de que salió del AIFA, en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Tecámac.

• La cámara de seguridad de la unidad captó con claridad el rostro de uno de los presuntos asaltantes, quien después intentó desconectar el equipo.

• En el Estado de México se reportaron 27,363 robos entre enero y abril de 2026, incluidos 3,071 robos de vehículos, según el SESNSP.

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