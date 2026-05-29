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Checo Pérez habla sobre Cadillac tras rumores de su salida del equipo de Fórmula 1

El piloto mexicano estaría en la mira de otros equipos tras su actuación en el Gran Premio de Canadá

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Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami, Florida, United States - April 30, 2026 Cadillac's Sergio Perez during a press conference ahead of the Miami Grand Prix REUTERS/Marco Bello
Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami, Florida, United States - April 30, 2026 Cadillac's Sergio Perez during a press conference ahead of the Miami Grand Prix REUTERS/Marco Bello

Sergio Checo Pérez tiene la vista fija en el Gran Premio de Mónaco, carrera que se realizará el domingo 7 de junio y tiene como objetivo darle a Cadillac otro gran resultado, luego de su espectacular participación en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, en la Fórmula 1.

Rumbo a la sexta fecha de la temporada en curso, en el entorno del mexicano surge el rumor de su probable salida de la escudería norteamericana, dado que otros equipos de la máxima categoría estarían interesados en contratar al jalisciense, no obstante, Checo Pérez aseguró estar contento con el proyecto llamado Cadillac Fórmula 1 Team porque le ha permitido sacar adelante su notable experiencia y conseguir un rol de líder dentro del Gran Circo.

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“Creo que la experiencia que he tenido me ha ayudado a comprender plenamente quién soy y el equipo al que pertenezco. Se trata de aportar valor real a una organización en crecimiento”, dijo el corredor mexicano en declaraciones compartidas por Motorsport.

“Puedo volcar toda mi experiencia en ello, y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso porque aunque como piloto quieres ganar, si no tienes la oportunidad de estar en el mejor coche de la Fórmula 1 en este momento, entonces es un proyecto muy bueno del que formar parte”.

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¿Checo Pérez tiene ofertas para salir de Cadillac?

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Sergio Pérez correrá en el GP de Mónaco por primera vez con Cadillac (X / Sergio Pérez)

Luego de la información del fotoperiodista especializado Kym Illman, de Australia, en donde asegura que más de una escudería de la Fórmula 1 tiene intenciones de contratar a Sergio Pérez, el narrador mexicano de automovilismo, Luis Manuel ‘Chacho’ López, afirmó en redes sociales que una fuente muy cercana le confirmó que hay “cero interés de que Checo abandone Cadillac. Piensa llegar al final de su contrato multianual garantizado hasta el final del 2027”.

RESULTADOS DE CHECO PÉREZ ESTA TEMPORADA

May 2, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Cadillac driver Sergio Perez (11) during qualifying for the F1 Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
May 2, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Cadillac driver Sergio Perez (11) during qualifying for the F1 Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Sergio Pérez Mendoza finalizó decimosexto en el GP de Australia. Culminó decimoquinto en el Gran Premio de China. Cruzó la meta en el decimoséptimo lugar en el Gran Premio de Japón. Acabó el Gran Premio de Miami en el decimosexto sitio y ahora en el Gran Premio de Canadá sufrió abandonó por una ruptura de la suspensión de su auto Cadillac, tras 43 giros en el circuito Gilles Villeneuve.

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