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Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

El cateo en la colonia Los Héroes Ecatepec dejó como saldo dos detenidos, entre ellos un menor de edad

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Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en predio de Ecatepec donde se localizaron drogas (Foto: FGJEM)

Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron un operativo en el municipio de Ecatepec que derivó en el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y comercializar narcóticos.

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Niños Héroes, en la colonia Los Héroes Ecatepec, Cuarta Sección, luego de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la zona.

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De acuerdo con información oficial, las investigaciones permitieron a la Fiscalía mexiquense reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de cateo ante una autoridad judicial, la misma que fue concedida para intervenir el inmueble señalado.

Hallan marihuana y posible cocaína en piedra

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Decomisan drogas en casa de Ecatepec (Foto: FGJEM)

Durante el despliegue operativo, las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio y localizaron distintas sustancias ilícitas, entre ellas dosis de una sustancia con características similares a la cocaína en piedra, varias porciones de marihuana y aproximadamente dos kilos de hierba verde seca con características propias de esta droga.

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Las autoridades detallaron que el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones que continúan para determinar el alcance de las operaciones ilícitas que presuntamente se realizaban en el lugar.

Detienen a un adulto y a un adolescente

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Jair Rosalío “N” quedó bajo resguardo del Ministerio Público (Foto:FGJEM)

En el sitio fueron detenidos Jair Rosalío “N” y un adolescente de 16 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

El menor fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, ubicada en el Centro de Justicia de San Agustín, donde se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos para menores de edad.

Por su parte, Jair Rosalío “N” quedó bajo resguardo del Ministerio Público, instancia que determinará su posible responsabilidad en delitos contra la salud.

Continúan investigaciones en Ecatepec

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Las autoridades estatales informaron que este operativo forma parte de las estrategias coordinadas entre corporaciones federales y estatales para combatir la venta y distribución de drogas en municipios prioritarios del Estado de México, particularmente en Ecatepec, considerado uno de los puntos con mayor incidencia delictiva en la entidad.

Asimismo, señalaron que las denuncias ciudadanas continúan siendo fundamentales para detectar inmuebles y puntos relacionados con actividades ilícitas, por lo que exhortaron a la población a reportar cualquier hecho sospechoso de manera anónima.

En tanto, el inmueble permanecerá asegurado mientras avanzan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para fortalecer las investigaciones sobre posibles redes de narcomenudeo que operan en esta región del Valle de México.

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