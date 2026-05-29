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¿Titular en el Mundial 2026? Guillermo Ochoa revela cómo imagina el debut de México ante Sudáfrica

Las declaraciones del arquero mexicano se dieron durante el “Media Day” del Tricolor, previo al próximo compromiso amistoso ante Australia

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(REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)
(REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)

A un par semanas del arranque de la Copa del Mundo 2026, Guillermo Ochoa aseguró que se imagina defendiendo la portería de la Selección Mexicana en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

El guardameta del AEL Limassol habló sobre su deseo de disputar el torneo como titular y destacó la importancia del respaldo de la afición para el combinado nacional durante la justa mundialista.

Las declaraciones del arquero mexicano se dieron durante el “Media Day” del Tricolor, previo al próximo compromiso amistoso ante Australia, donde también abordó el ambiente que espera vivir en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

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Guillermo Ochoa mantiene la confianza para ser titular con México

(REUTERS/Arafat Barbakh)
(REUTERS/Arafat Barbakh)

Aunque su permanencia en la Selección Mexicana ha generado cuestionamientos en distintos sectores, Ochoa dejó claro que mantiene la confianza en sus capacidades y en la posibilidad de mantenerse como el portero titular del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El arquero mexicano aseguró que imagina un estadio lleno y a la afición respaldando al Tri sin importar los colores de clubes durante el Mundial.

“¿Cómo me veo? Pues yo me veo viendo un Estadio Azteca lleno, una afición entregada con su equipo, donde todo el aficionado mexicano dejemos a un lado las camisetas de su equipo y apoyemos sólo la verde, porque se necesita y muchas veces un estadio en casa a favor es ventaja, y lo tenemos que hacer sentir”, comentó Memo Ochoa.

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El futbolista también señaló que el apoyo de la gente podría ser determinante para conseguir un resultado positivo en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Ochoa imagina un triunfo de México en el arranque del Mundial

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

En sus declaraciones, el guardameta explicó que visualiza a la Selección Mexicana comenzando el Mundial 2026 con una victoria frente a Sudáfrica, en un encuentro que considera importante por disputarse en territorio mexicano.

“Se puede al minuto 5 o se puede necesitar al minuto 90, para ganar 3 puntos. Me veo ese día así y con mis compañeros dándole un triunfo a la Selección e inaugurando el Mundial con 3 puntos”, expresó.

Al ser cuestionado directamente sobre si se imagina disputando ese encuentro con los guantes puestos, Ochoa respondió de manera contundente: “Siempre, siempre”.

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