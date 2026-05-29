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Resurge video donde Pepe Aguilar dice que Ángela Aguilar marcó tendencia con su corte de cabello antes que Dua Lipa

Un video muestra al cantante afirmando que su hija llevaba el corte desde que era pequeña, y que ese look ha sido su sello

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Ángela Aguilar
Un video muestra al cantante afirmando que su hija llevaba el corte desde que era pequeña, y que ese look ha sido su sello. (CUARTOSCURO / Facebook Dua Lipa)

Un video que resurge en redes sociales coloca a Pepe Aguilar en el centro de la conversación una vez más: el cantante asegura que su hija Ángela Aguilar popularizó el corte de cabello bob francés antes que la cantante británica Dua Lipa, y que la joven artista ha llevado ese look desde pequeña como parte de su identidad.

En el clip que pertenece a uno de los vlogs del artista, aparece Pepe Aguilar que le dice directamente a su hija: “Tu pelo desde chiquitita te ha gustado usarlo así y desde chiquitita ha sido distintivo tuyo. Antes de Dua Lipa y todas estas mujeres”. El comentario surgió en el contexto de una reflexión sobre la proliferación de un mismo estilo entre varias artistas jóvenes, a quienes el cantante describió sin nombrar.

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“Ahorita hay una como camada de niñas que se parecen mucho. Ni les voy a decir nombres... ¿Qué onda? ¿Cómo que es un mismo look, no?”, declaró el cantante.

Ángela Aguilar vincula el corte a su primer sencillo

La propia Ángela respondió en el mismo video con una puntualización sobre Dua Lipa: “Casualmente se cortó el pelo hace dos años cuando yo saqué Primero Soy Mexicana”. La cantante sitúa así el cambio de imagen en un momento artístico concreto en tono de broma provocando que su mamá Aneliz se riera.

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(Foto Instagram: @angela_aguilar_)
El videoclip pertenece a un vlog de Pepe Aguilar minutos antes de la actuación de Ángela en Los Premios Juventud 2019. (Foto Instagram: @angela_aguilar_)

“Les aseguro que hay más artistas internacionales que se han inspirado con artistas de otras partes del mundo de lo que crees. Ahora vamos a pensar cómo vamos a cambiar el pelo”, aseguró Pepe Aguilar.

Fuera de ese intercambio, Ángela Aguilar ha explicado en entrevistas que su look, el bob café oscuro con puntas redondeadas hacia adentro y flequillo recto, forma parte de su personalidad. La intérprete ha señalado que no responde a ningún propósito estético externo y que quiso renovar la imagen de la mujer mexicana dentro del regional mexicano, género que interpreta.

Así reaccionaron los internautas al comentario de Pepe Aguilar

La reacción en redes no fue favorable para el cantante. Usuarios de distintas plataformas acusaron a Pepe Aguilar de alterar la realidad en favor de su hija y señalaron que ese tipo de declaraciones es la razón por la que comenzaron a caerle mal a la gente, por sentirse únicos.

Ángela Aguilar
Internautas criticaron a Pepe Aguilar por considerar que altera la realidad en favor de su hija.(Captura de pantalla YouTube Pepe Aguilar)

El corte de cabello de Ángela Aguilar se convirtió en un tema recurrente desde que la artista adoptó esa imagen al lanzar Primero Soy Mexicana. Desde entonces, la cantante ha sostenido que los cambios en su apariencia reflejan sus propios gustos, pero que el cabello corto es el sello de su imagen.

  • “Imagínate que Dua lipa se quiera parecer a mí”
  • “Imagínense si creció escuchando a este man”
  • “Dua Lipa es una estrella internacional, que va a querer copiar a la Ángela”
  • “Él es el culpable”
  • “Ahora entendemos todo”

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