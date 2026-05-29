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¿Desesperado por anotar en un Mundial? Raúl Jiménez rompe el silencio

La primera convocatoria mundialista de Jiménez llegó en Brasil 2014

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(AP Foto/Eakin Howard)
(AP Foto/Eakin Howard)

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, uno de los objetivos pendientes para Raúl Jiménez será conseguir su primer gol en una Copa del Mundo.

El delantero mexicano habló sobre esa presión que suele rodear a los atacantes y aseguró que, aunque desea anotar, no vive obsesionado con lograrlo.

El atacante, que viene de jugar con el Fulham, habló durante el Media Day de la Selección Mexicana previo al partido amistoso frente a Australia.

Raúl Jiménez asegura que mantiene la calma rumbo al Mundial 2026

(IMAGES/Alex Gallardo)
(IMAGES/Alex Gallardo)

Durante la conferencia, “El Lobo de Tepeji” reconoció que como delantero siempre existe el deseo de marcar goles, especialmente en un torneo como la Copa del Mundo, aunque dejó claro que no siente ansiedad por esa situación.

“Es algo que sí… qué quiere el delantero, pues meter goles. Yo estoy tranquilo, contento, ilusionado, espero que este sea un Mundial en el que pueda hacer ese tan ansiado gol”, comentó.

El atacante mexicano señaló que seguirá trabajando para que esa anotación llegue, pero insistió en que no considera el tema como una obsesión.

“Voy a trabajar para que llegue y lo voy a hacer lo mejor posible”, añadió.

Así ha sido el paso de Raúl Jiménez por los Mundiales

Raúl Jiménez sobre su elección de Ir al Mundial a pesar de la lesión
(@raulalonsojimenez9)

La primera convocatoria mundialista de Raúl Jiménez llegó en Brasil 2014, torneo en el que únicamente disputó algunos minutos ante Camerún.

Cuatro años después, en Rusia 2018, participó en los encuentros frente a Alemania y Brasil, mientras que en Qatar 2022 ingresó de cambio en los partidos ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Aunque todavía no ha podido marcar en una Copa del Mundo, el delantero llegará al Mundial 2026 como uno de los referentes ofensivos de la Selección Mexicana.

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