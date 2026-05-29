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Funan a Hayley Williams por festival de lujo en Cancún: verla costaría más de 40 mil pesos

La participación de Hayley Williams en el festival “Out of the Blue” desató debate entre sus seguidores

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Fans de Hayley Williams dividieron opiniones tras anunciarse que la cantante se presentará en el festival “Out of the Blue” en Cancún. (Instagram)
Fans de Hayley Williams dividieron opiniones tras anunciarse que la cantante se presentará en el festival “Out of the Blue” en Cancún. (Instagram)

Hayley Williams, solista y vocalista de Paramore, enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras confirmarse su participación en el festival Out of the Blue, un evento de acceso restringido que exige hospedarse en un resort de lujo en la Riviera Maya en Cancún, Quintana Roo.

Los paquetes más económicos rondan los 40,000 pesos mexicanos por persona, lo que desató el cuestionamiento de fans que señalan una contradicción con el perfil político y progresista que Williams ha construido a lo largo de su carrera.

(Redes sociales)
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El festival, encabezado por el cantautor Noah Kahan, se celebrará del 7 al 10 de enero de 2027 en el Moon Palace Resort de Cancún. La intérprete de Ego Death at a Bachelorette Party estará presentándose junto a Mt. Joy y The Head and the Heart, entre otros artistas de la escena folk e indie internacional.

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No basta comprar un boleto

Para asistir al festival no basta con comprar un boleto: es obligatorio adquirir un paquete de hospedaje de mínimo cuatro noches en el resort.

Moon Palace Resort de Cancún. (Redes sociales)
Moon Palace Resort de Cancún. (Redes sociales)

Según información compartida por la comunidad de fans Paramore México en Facebook, los precios más accesibles —en habitación compartida entre cuatro personas— rondan los 40,000 pesos por persona.

En la plataforma oficial del festival, el costo aparece desde 556.19 (más de 9, 600 pesos) dólares por noche por persona.

El festival ofrece un plan de siete pagos mensuales a partir del 27 de junio para facilitar la compra.

Los paquetes incluyen hospedaje, acceso a todos los conciertos, traslados de aeropuerto, bebidas, gastronomía, sets nocturnos de DJ y excursiones a sitios como cenotes y zonas arqueológicas mayas.

Precios de los paquetes. (Redes sociales)
Precios de los paquetes. (Redes sociales)

La polémica ocurre apenas unas semanas después de que Williams anunciara su regreso a México con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programado para el 26 de noviembre de 2026 dentro de su gira solista The Hayley Williams Show.

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El show agotó localidades rápidamente y la venta de boletos llamó la atención porque se manejó mediante un sistema de registro para fans, sin preventas bancarias tradicionales ni accesos exclusivos ligados a tarjetas de crédito.

Para participar, los interesados debían registrarse previamente y esperar la asignación de un código de acceso, una dinámica que varios fans celebraron en redes sociales al considerarla más justa frente a otros modelos de venta en conciertos de alta demanda.

El contraste entre ese formato y el del festival de Cancún fue uno de los detonadores del debate entre sus fans.

Las reacciones

Una de las cuentas más críticas fue precisamente la base de fans de Paramore México, que publicó un comunicado dirigido directamente a la artista:

“Amamos tu música Hayley y creemos en los valores de justicia que siempre compartes, pero duele ver cómo los eventos de ultralujo impulsan la gentrificación y al tratarse de un hotel inaccesible, la música deja de ser comunitaria y se vuelve un producto exclusivo para millonarios”.

(Redes sociales)
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El mensaje apunta a una tensión que varios usuarios retomaron en sus propias cuentas. Una usuaria escribió que el anuncio la “conflictúa”, porque le resulta difícil conciliar la imagen de “alguien tan política y rebelde” con la participación en lo que calificó como un “festival gringo” de 40,000 pesos.

Otra usuaria, resumió el malestar económico con una sola línea: “Como es posible que me salga más barato ir a Colombia que ver a Hayley en Cancún”.

(Redes sociales)
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Otros comentarios populares fueron: “No que muy woke preciosa, qué haces viniendo a Cancún a un evento de gringos, señorita Hayley Williams. ¿No te pareció mejor idea la feria de San Marcos o la FENAPO?”.

No todas las voces fueron críticas. Otros destacaron que Hayley William tiene fechas en tour con todo tipo de precios y se cuestionó cuál es el problema concreto de que también acepte un evento de lujo.

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“Simplemente es un lujo que paga el que puede”. Otros usuarios apuntaron que la cantante no es la organizadora principal del festival y que este tipo de eventos de lujo son cada vez más comunes dentro de la industria musical.

El festival Out of the Blue llega a su cuarta edición. La producción está a cargo de 100x Hospitality, y el cierre del evento será el tradicional set “Noah Kahan & Friends”, en el que los artistas del cartel se unen al anfitrión para colaboraciones en vivo. Los organizadores adelantaron que se anunciarán más artistas en los próximos meses.

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