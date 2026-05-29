Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Caricatura editorial con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, flanqueando ilustraciones de la cabaña del Tapalpa Country Club y una casa en Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) no recibió ni una sola oferta por los inmuebles vinculados a dos de los narcotraficantes más buscados en la historia de México.

El terreno dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y la casa en Culiacán donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, quedaron sin comprador este jueves 28 de mayo, durante la subasta a sobre cerrado organizada por la dependencia.

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De los 75 lotes que se pusieron a la venta, solo cuatro encontraron postor. La recaudación total fue de poco más de 47.8 millones de pesos.

El proceso concentraba 211 bienes inmuebles distribuidos en esos 75 lotes: casas, locales comerciales y terrenos ubicados en distintos estados del país. Treinta de esos lotes fueron transferidos al Indep por la Fiscalía General de la República (FGR) tras aseguramientos derivados de investigaciones penales, juicios de extinción de dominio o abandonos vinculados al crimen organizado.

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Nadie pujó por el terreno donde cayó “El Mencho”

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

El predio ofertado se localiza en el lote 10, manzana 8 del fraccionamiento Tapalpa Country Club, a unos 200 metros de las cabañas donde Oseguera Cervantes pasó sus últimas horas con vida.

El terreno rústico supera los 13,000 metros cuadrados, cuenta con escritura y posesión legal, y tenía un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos. El Indep exigía una garantía de participación de 15,000 pesos para poder concursar.

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El operativo que acabó con la vida del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió la madrugada del pasado 22 de febrero de 2026, en la cabaña número 39 del complejo. Cuando las fuerzas federales cerraron el cerco, sus escoltas respondieron con fuego y el capo logró escapar al bosque, pero finalmente fue herido y capturado. El enfrentamiento dejó ocho agentes muertos. Oseguera Cervantes, gravemente herido, falleció durante el traslado en helicóptero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado desde hace una década que el Tapalpa Country Club era uno de los negocios utilizados por el CJNG y Los Cuinis para lavar dinero. Este predio tiene acceso a una zona boscosa, campo de golf, presa y cabañas de ecoturismo.

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La casa de “El Mochomo” en Culiacán, también desierta

Composición visual que muestra la casa de un capo, a "El Mochomo" detenido, fajos de billetes y el logo del INDEP, aludiendo a la subasta de sus bienes para beneficio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo inmueble con historia criminal que quedó sin comprador este jueves fue la vivienda de dos pisos ubicada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán, Sinaloa, donde Alfredo Beltrán Leyva fue detenido en enero de 2008. El precio de salida era de 1 millón 953 mil 040 pesos.

La propiedad actualmente estaba saqueada y abandonada y carecía de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo que gastos como} impuestos, gastos notariales y derechos por la traslación de dominio correrían por cuenta del comprador, factor que pudo haber desalentado la compra.

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Alfredo Beltrán Leyva, originario de Badiraguato, Sinaloa, fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y luego fundador de la organización que lleva su apellido. Luego de la caída de éste y sus hermanos, sólo quedaron grupos criminales fragmentados, cuya presencia se han documentado principalmente en Sinaloa, de la manos de “El Chapo” Isidro, así como en Guerrero con Los Rojos.

Cuatro lotes sí fueron comprados

El INDEP llevó a cabo una gran subasta de bienes inmuebles, incluyendo propiedades de lujo como la Casa en Cancún, para recaudar fondos destinados a programas sociales y devolver al pueblo lo robado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los diez sobres que se recibieron en total durante la jornada, solo cuatro correspondieron a ofertas ganadoras:

Terreno en Zotogrande Residencial, Zapopan, Jalisco: adjudicado en 21,173,000 pesos (precio base: 13.8 millones)

Cuatro locales comerciales en plaza Jurica, Querétaro: adjudicados en 2,810,000 pesos

Nave industrial en Hidalgo del Parral, Chihuahua: adjudicada en 23,500,001 pesos

Terreno urbano en colonia Oxtotitlán, Toluca, Estado de México: adjudicado en 355,000 pesos

Ganadores han recibido amenazas

La ganadora de una casa en Tlaquepaque, Jalisco, sorteada por la Lotería Nacional y el INDEP, fue desplazada tras la irrupción de un grupo armado que reclamó el inmueble incautado al crimen organizado. (Infobae)

El historial del Indep con inmuebles del narco no está exento de tropiezos. En septiembre de 2024, el instituto sorteó junto con la Lotería Nacional una vivienda en Tlaquepaque, Jalisco, que había pertenecido a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, cabecilla del Cártel de la Laguna y vinculado a los Beltrán Leyva.

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La ganadora, identificada como Esperanza, recibió la posesión en diciembre de ese año. Meses después, en abril de 2025, un grupo armado intentó irrumpir en la casa y uno de sus integrantes le advirtió: “No te metas en esta situación. No quiero tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar”.

La mujer terminó desplazada y pidió al instituto que le entregara el valor económico del premio en lugar del inmueble: “¿Yo para qué quiero un premio de ese tipo? Si prácticamente están poniendo mi vida en peligro”, declaró al medio N+.

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