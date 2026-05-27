Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

Omar García Harfuch estuvo presente en la conferencia de prensa matutina de este miércoles. EFE/ Madla Hartz

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que una vez que hay una notificación de una ficha roja por parte de la Interpol contra alguien, hay un proceso, en el que se pasa el reporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República (FGR) y ahí se determina si procede o no la detención.

Esto, luego de que se le cuestionara a la mandataria nacional cuál era la razón por la que no se detuvo al gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de ese estado, tras haber asistido a las instalaciones de la FGR a comparecer el pasado martes, si tienen una ficha roja por parte de la Interpol tras ser señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, especificamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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Tras el cuestionamiento, la presidenta le dio la palabra a Harfuch, quien explicó que “hay un proceso una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y ahí se ve si procede o no, igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja, a través de la Fiscalía General de la República, y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no, es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”.

Harfuch expuso que en todos lados aplica la ficha roja de la Interpol, y lo que hay que emitir es una orden de detención con fines de extradición.

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Dijo que se confirma la ficha roja una vez que es emitida, y señaló desconocer si la tenía por parte de la Fiscalía General de la República, y lo que tenía Rocha Moya era la orden de detención en Estados Unidos.

Rocha Moya compareció ante la FGR el pasado martes. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Rocha Moya comparece ante FGR

El pasado martes, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, dio a conocer que había comparecido ante la Fiscalía General de la República en su sede de Culiacán, donde respondió cuestionamientos realizados por un agente del Ministerio Público Federal.

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Por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario estatal señaló que mantendría plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora conforme avance el proceso.

Sostuvo que su actuar se mantiene dentro del respeto de las instituciones y al marco legal vigente. Rocha Moya manifestó su confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho.

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Consideró que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se han fortalecido mediante reformas impulsadas dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación. “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, posteó el mandatario sinaloense.

Sheinbaum confirma ficha roja

El pasado 21 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.

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Sheinbaum confirmó el pasado 21 de mayo que Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa cuentan con ficha roja de la Interpol. (Crédito: Gobierno de México)

Esto lo anunció durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si alguno de los acusados había abandonado el país, en la que señaló que, al contar con fichas rojas, las autoridades de otros países podrían detenerlos si abandonan México.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, dijo Sheinbaum.

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