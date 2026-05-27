México

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

El funcionario federal dio a conocer cómo funcionan las fichas rojas de la Interpol, con la que cuenta el gobernador con licencia de Sinaloa

Guardar
Google icon
Omar García Harfuch estuvo presente en la conferencia de prensa matutina de este miércoles. EFE/ Madla Hartz
Omar García Harfuch estuvo presente en la conferencia de prensa matutina de este miércoles. EFE/ Madla Hartz

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que una vez que hay una notificación de una ficha roja por parte de la Interpol contra alguien, hay un proceso, en el que se pasa el reporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República (FGR) y ahí se determina si procede o no la detención.

Esto, luego de que se le cuestionara a la mandataria nacional cuál era la razón por la que no se detuvo al gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de ese estado, tras haber asistido a las instalaciones de la FGR a comparecer el pasado martes, si tienen una ficha roja por parte de la Interpol tras ser señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, especificamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Tras el cuestionamiento, la presidenta le dio la palabra a Harfuch, quien explicó que “hay un proceso una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y ahí se ve si procede o no, igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja, a través de la Fiscalía General de la República, y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no, es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”.

Harfuch expuso que en todos lados aplica la ficha roja de la Interpol, y lo que hay que emitir es una orden de detención con fines de extradición.

PUBLICIDAD

Dijo que se confirma la ficha roja una vez que es emitida, y señaló desconocer si la tenía por parte de la Fiscalía General de la República, y lo que tenía Rocha Moya era la orden de detención en Estados Unidos.

Rocha Moya compareció ante la FGR el pasado martes. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
Rocha Moya compareció ante la FGR el pasado martes. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Rocha Moya comparece ante FGR

El pasado martes, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, dio a conocer que había comparecido ante la Fiscalía General de la República en su sede de Culiacán, donde respondió cuestionamientos realizados por un agente del Ministerio Público Federal.

Por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario estatal señaló que mantendría plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora conforme avance el proceso.

Sostuvo que su actuar se mantiene dentro del respeto de las instituciones y al marco legal vigente. Rocha Moya manifestó su confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho.

Consideró que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se han fortalecido mediante reformas impulsadas dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación. “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, posteó el mandatario sinaloense.

Sheinbaum confirma ficha roja

El pasado 21 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico tienen fichas rojas activas por parte de la Interpol.

Sheinbaum confirmó el pasado 21 de mayo que Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa cuentan con ficha roja de la Interpol. (Crédito: Gobierno de México)
Sheinbaum confirmó el pasado 21 de mayo que Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa cuentan con ficha roja de la Interpol. (Crédito: Gobierno de México)

Esto lo anunció durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si alguno de los acusados había abandonado el país, en la que señaló que, al contar con fichas rojas, las autoridades de otros países podrían detenerlos si abandonan México.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, dijo Sheinbaum.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchRubén Rocha MoyaSinaloaFGRficha rojaInterpolmañaneraClaudia Sheinbaumnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diálogo entre gobierno y la CNTE continúa: Rosa Icela anuncia que habrá más reuniones con el magisterio

La secretaría de Gobernación aseguró que se están checando todos los puntos del pliego petitorio de los profesores

Diálogo entre gobierno y la CNTE continúa: Rosa Icela anuncia que habrá más reuniones con el magisterio

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

La actriz habló sobre maternidad, conflictos personales y su polémica salida teatral mientras reaccionaba al enfrentamiento legal que rodea a la cantante y a su ex pareja

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Maru Campos acusa “autoritarismo disfrazado de justicia” tras comparecer ante la FGR por caso CIA

La Gobernadora de Chihuahua sostiene que el citatorio busca fabricarle un caso y acusa trato desigual frente a los otros funcionarios de Sinaloa

Maru Campos acusa “autoritarismo disfrazado de justicia” tras comparecer ante la FGR por caso CIA

PAN amaga con movilización si “le ponen un dedo encima” a Maru Campos previo a comparecencia en la FGR

Jorge Romero y políticos de oposición acompañaron a la gobernadora de Chihuahua a las oficinas de la FGR en CDMX

PAN amaga con movilización si “le ponen un dedo encima” a Maru Campos previo a comparecencia en la FGR

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Los presentadores de TV Azteca emitieron su opinión en vivo

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

México expulsó a los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo del narcolaboratorio de Chihuahua

Incendian local de cosméticos de una influencer en Culiacán: había sido baleado dos días antes

Golpe a la guerra interna del Cártel de Sinaloa: 14 mandos detenidos en dos años, ¿hay más de Los Chapitos o Los Mayos?

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

DEPORTES

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.

Esta es la poderosa razón por la que no se puede concretar el enfrentamiento Canelo vs. Benavidez

Quién es Andrés Bustamante, comediante que volverá a las pantallas para el Mundial 2026

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026