Ébola: qué tan peligroso es y qué probabilidad hay de que llegue a México

No hay casos confirmados en el país, pero el contexto del Mundial de Fútbol 2026 —que México co-organiza a partir del 11 de junio— convierte la preparación en una prioridad urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México activó protocolos de vigilancia epidemiológica y emitió una alerta de viaje ante el brote de ébola por la cepa Bundibugyo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional el 17 de mayo de 2026.

No hay casos confirmados en el país, pero el contexto del Mundial de Fútbol 2026 —que México co-organiza a partir del 11 de junio— convierte la preparación en una prioridad urgente.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró el 26 de mayo en la conferencia matutina del Gobierno federal:

“Estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”.

La Secretaría de Salud (SSA) emitió la alerta de viaje para la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, e instruyó a quienes lleguen de esas regiones a cumplir una cuarentena de 21 días.

Qué tan peligrosa es la cepa Bundibugyo

Su tasa de letalidad oscila entre 25% y 50%, de acuerdo con los dos brotes previos registrados en Uganda (2007) y RDC (2012). Los síntomas iniciales —fiebre, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza— son inespecíficos y difíciles de distinguir de enfermedades endémicas como la malaria, lo que retrasa el diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus Bundibugyo es una de las cinco especies conocidas de ébola y la que genera mayor incertidumbre en este momento: no existe vacuna ni tratamiento aprobado para combatirla. Las vacunas disponibles —como ERVEBO— solo protegen contra la cepa Zaire y no se espera que ofrezcan protección cruzada, según el CDC de Estados Unidos.

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Su tasa de letalidad oscila entre 25% y 50%, de acuerdo con los dos brotes previos registrados en Uganda (2007) y RDC (2012). Los síntomas iniciales —fiebre, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza— son inespecíficos y difíciles de distinguir de enfermedades endémicas como la malaria, lo que retrasa el diagnóstico.

La enfermedad avanza hacia síntomas gastrointestinales, disfunción orgánica y, en los casos más graves, hemorragias internas y externas. No se transmite por el aire: el contagio requiere contacto directo con sangre, saliva, vómito, diarrea u otros fluidos corporales de una persona infectada o fallecida. Las personas no son contagiosas hasta que presentan síntomas.

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El brote en cifras: una emergencia que supera la respuesta

El epicentro está en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo, con expansión confirmada hacia Nord-Kivu y Sud-Kivu. Uganda registró cinco casos confirmados —todos con vínculo epidemiológico a viajeros provenientes de RDC— sin transmisión local sostenida hasta la fecha del reporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al 27 de mayo de 2026, se registraban más de 1.205 casos sospechosos y confirmados, y al menos 264 muertes entre RDC y Uganda, según datos disponibles. La OMS advirtió que las cifras reales probablemente son mayores, dado el subregistro y la limitada capacidad diagnóstica en las zonas afectadas.

El epicentro está en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo, con expansión confirmada hacia Nord-Kivu y Sud-Kivu. Uganda registró cinco casos confirmados —todos con vínculo epidemiológico a viajeros provenientes de RDC— sin transmisión local sostenida hasta la fecha del reporte.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el 25 de mayo que el brote “avanza más rápido de lo que los trabajadores sanitarios pueden contenerlo”. La OMS elevó su evaluación de riesgo nacional en RDC a “muy alto”, mantuvo el riesgo regional en “alto” y el global en “bajo”.

Por qué este brote es difícil de controlar

Cuatro factores estructurales complican la contención, según análisis de Gavi y la OMS: la detección tardía del brote —que ya circulaba semanas antes de su confirmación oficial—, la inseguridad activa en zonas de conflicto del noreste congoleño, las prácticas funerarias que implican contacto con fallecidos, y la escasez de fondos globales de salud.

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A esto se suma que Ituri es un nodo comercial y migratorio de alta movilidad, con una población itinerante de mineros. Cuatro trabajadores de salud murieron en el contexto del brote, lo que evidencia fallas en los protocolos de protección dentro de las propias instalaciones médicas, informó la OMS el 16 de mayo.

Qué probabilidad hay de que llegue a México

El brote de 2014 en África Occidental —con casi 30.000 casos— no generó un brote sostenido en América del Norte, pese a que algunos casos viajaron en vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) coinciden en que el riesgo global de propagación es bajo. La PHAC clasificó al ébola en la categoría de “probabilidad muy baja de importación” para el contexto del Mundial 2026, con transmisión esperada limitada a contactos cercanos.

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El infectólogo Isaac Bogoch, de Toronto, precisó que la exposición fuera de África oriental y central sería “muy rara, pero obviamente no cero”, en declaraciones a CTV News. Recordó que el brote de 2014 en África Occidental —con casi 30.000 casos— no generó un brote sostenido en América del Norte, pese a que algunos casos viajaron en vuelos comerciales.

El virus nunca ha causado transmisión sostenida fuera de África. En el brote de 2013-2016, el mayor registrado, solo se exportaron un puñado de casos a Europa, en su mayoría trabajadores humanitarios repatriados, según el Imperial College London.

México ante el Mundial: medidas coordinadas con EU y Canadá

El factor que eleva la atención sobre México es la magnitud del evento deportivo. Jalisco espera hasta 2,5 millones de visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio. El secretario de Salud de ese estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció el despliegue de 100 elementos sanitarios en aeropuertos y zonas de ingreso internacional, más 420 integrantes adicionales de la SSA en el estadio, Fan Fest y puntos culturales del torneo.

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El 28 de mayo, México, Estados Unidos y Canadá emitieron una declaración conjunta con medidas coordinadas de control fronterizo para viajeros provenientes de las regiones africanas de mayor riesgo. La SSA anunció filtros sanitarios en aeropuertos internacionales con revisión documental, supervisión de itinerarios, vigilancia epidemiológica permanente y monitoreo de síntomas sospechosos.