¿Dónde conviene comprar piña? Profeco lanza lista de supermercados donde la venden más barata y más cara

Precio de la piña en México. (Freepik)

La piña, una fruta tropical reconocida tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud, mantiene una presencia destacada en la dieta mexicana y en la producción agrícola nacional.

Originaria de Brasil y llamada por los pueblos indígenas como ananas, esta planta de la familia de las bromeliáceas fue descubierta por los españoles durante la conquista de América.

En México, la cosecha anual alcanza aproximadamente 840 mil toneladas, con Veracruz encabezando la lista de entidades productoras y Oaxaca en el segundo puesto. Este volumen permite que el país ocupe el noveno lugar a nivel mundial en la producción de este alimento.

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La piña suele disfrutarse fresca como postre, aunque su versatilidad culinaria la convierte en un ingrediente esencial en la cocina. Gracias a la bromelina, una enzima natural, es utilizada para ablandar carnes y equilibrar el sabor en marinadas, salsas agridulces, postres y bebidas fermentadas. Además, se emplea en mermeladas, almíbares y productos horneados, y su acidez facilita el proceso de caramelización.

Más allá de su uso en la gastronomía, sobresale por su aporte nutricional. Es una fuente considerable de vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la digestión y reducir la inflamación.

Profeco lanza precios de la piña en diversos supermercados de México. (captura de pantalla)

Profeco presenta lista de precios de la piña

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitoreó los precios de la piña en distintos supermercados del país durante la última semana. El valor promedio nacional se situó en $25.55 por kilo.

En cuanto a los costos más bajos registrados, estos se hallaron en lugares como Walmart ubicados en diversas ciudades, así como en Fresko La Comer en el centro del país:

Precios más baratos

Walmart, Tlalnepantla, Estado de México: $16.00

Walmart, Guadalajara, Jalisco: $16.00

Walmart, Villahermosa, Tabasco: $16.00

Fresko La Comer, San Luis Potosí, San Luis Potosí: $16.90

Walmart, Mérida, Yucatán: $17.00

Por otra parte, el precio más alto reportado por kilo fue de $49.90, principalmente en distintas sucursales de la cadena Soriana, tanto en la Ciudad de México como en otros estados:

Precios más caros

Mega Soriana, Cancún, Quintana Roo: $49.90

Mega Soriana, Tlalnepantla, Estado de México: $49.90

Mega Soriana, Nezahualcóyotl, Estado de México: $49.90

Mega Soriana, Gustavo A. Madero, Ciudad de México: $49.90

Hipermercado Soriana, Iztapalapa, Ciudad de México: $49.90

Hipermercado Soriana, Cuauhtémoc, Ciudad de México: $49.90

Hipermercado Soriana, Azcapotzalco, Ciudad de México: $49.90

Hipermercado Soriana, Coyoacán, Ciudad de México: $49.90

El seguimiento de estas tarifas permite las consumidoras y los consumidores mexicanos puedan tomar decisiones informadas y aprovechar las opciones más accesibles.