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Gomita narra experiencia sobrenatural con Satanás y Lilith después de convertirse al cristianismo

La influencer contó en un podcast todo lo que le sucedió

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(IG: @gomitaoficial123)
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Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, relató en el podcast de Mauricio Riveroll que, tras bautizarse, experimentó un episodio en el que asegura haber visto a Satanás y a Lilit.

El testimonio, difundido en el canal de YouTube maurg1, ha generado reacciones entre sus seguidores y en redes sociales.

Gomita afirma que vio a Satanás y a Lilit después de su bautizo

Gomita explicó:

“Me bautizo y entonces al siguiente día la mando llamar (una masajista). Me empieza a dar el masaje y cuando va a los pies, como que yo despierto. Ahí estaba y al lado de ella tenía a Satanás y a Lilit, que es la esposa del Diablo”.

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La ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ ha alertado a sus seguidores, pero también la ha hecho blanco de fuertes críticas
Protuberancia abdominal de Gomita preocupa a fans tras nuevo video en el que presume los resultados de sus cirugías. (FB/Gomita Araceli Ordaz Team)

La creadora de contenido detalló cómo se sintió al ver a estas figuras:

“Los veo a los dos y empiezo a decirle a ella: ‘Están atrás de ti, están atrás de ti’, pero ella no reacciona. Sigue con los pies, se va hacia mi cabeza, empieza a sobarme la cabeza y es cuando reacciono. Llorando le digo: ‘Abrázame, abrázame, por favor, abrázame’”.

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La influencer intentó explicar lo que acontecía a su acompañante y también remarcó: “Pero sé que esto es una lucha espiritual, porque pues ayer me acabo de bautizar”.

En el podcast, Gomita narró que tras el suceso habló con sus pastores y revisó su casa, donde encontró una figura que le habían regalado.

La ex participante de La Casa de los Famosos México aseguró sentirse bien tras su cambio físico. (Instagram: @gomitaoficial123)
La ex participante de La Casa de los Famosos México aseguró sentirse bien tras su cambio físico. (Instagram: @gomitaoficial123)

“Me acuerdo que una persona me regaló una Lilit. Era una mujer roja. No supe hasta ese día porque el pastor me dijo: ‘Es Lilit, la esposa del Diablo’. Empecé a tirar todo”, afirmó la conductora.

Gomita comparte su proceso espiritual tras integrarse al cristianismo

Gomita ha documentado públicamente su transición al cristianismo. En diciembre de 2025, compartió en sus redes sociales fotografías de su bautizo y expresó que “Dios ha llenado cada vacío en mi vida”.

La exintegrante de Sabadazo ha dicho que su cambio espiritual ha representado un esfuerzo considerable: “A mí me ha costado mi cambio espiritual y emocionalmente, un montón”.

La influencer atribuyó el episodio a una “lucha espiritual”, señalando que la experiencia ocurrió justo después de bautizarse:

“Ellos están enojados porque en lugar de yo seguir en el mundo, ahora ya no y ya no lo voy a hacer”.

A partir de ese momento, Gomita afirma que eliminó objetos relacionados con la figura de Lilit y buscó orientación con líderes de su comunidad religiosa.

El relato ha generado comentarios entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes debaten sobre las implicaciones de lo narrado por la conductora.

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