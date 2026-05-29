Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

Este 29 de mayo se presentó una nueva versión de la canción La niña futbolista interpretada por Julieta Venegas y un coro de mujeres, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México.
¿Qué sabe de esta canción?
El tema, escrito por Ignacio Silva de la banda Patita de Perro, resalta el papel de las mujeres en el futbol y busca inspirar a nuevas generaciones.
En la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó la importancia de que las jóvenes futbolistas mexicanas cuenten con referentes y espacios de visibilidad.
Durante la transmisión, las funcionarias agradecieron a Patita de Perro por permitir adaptar la melodía original y remarcaron que el proyecto nació como una colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.
“Queremos que este mensaje de igualdad resuene. Hoy las mujeres todo podemos ser”, dijo Curiel de Icaza ante la prensa.
La versión de Julieta Venegas se graba en Estudios Churubusco
La grabación se realizó en los renovados estudios Churubusco, un enclave histórico para la producción audiovisual en México.
El video muestra a Julieta Venegas acompañada por un coro de adolescentes, quienes interpretan la canción.
Curiel de Icaza destacó que la grabación fue una experiencia enriquecedora para las jóvenes del Conservatorio Nacional de Música, quienes trabajaron con una artista profesional como Julieta Venegas.
“Fue un reto, pero también una gran experiencia”, mencionó la funcionaria.
Letra completa de “La niña futbolista”
Hace tiempo en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el juego del fútbol
Dando patadas a un balón
Sin embargo sus papás
Piensan como los demás
Que a las muñecas ella tiene que jugar
Para aprender a ser mamá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Pero le dijeron que estaba mal
Que una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Tienen miedo a jugar con una mujer
Y una tarde en que jugó
Fue metiendo un super gol
La defensiva del contrario se llevó
Y el portero hasta lloró
Desde entonces, como ven
Ya ha metido más de cien
Muchos equipos ya la quieren contratar
Y hasta la quieren sus papás
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Y le dijeron que estaba bien
Que una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Todos quieren jugar con una mujer
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