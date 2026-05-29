Letra completa de ‘La niña futbolista’: la emotiva canción que Julieta Venegas lanzó para el Mundial 2026

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Este 29 de mayo se presentó una nueva versión de la canción La niña futbolista interpretada por Julieta Venegas y un coro de mujeres, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México.

¿Qué sabe de esta canción?

El tema, escrito por Ignacio Silva de la banda Patita de Perro, resalta el papel de las mujeres en el futbol y busca inspirar a nuevas generaciones.

En la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó la importancia de que las jóvenes futbolistas mexicanas cuenten con referentes y espacios de visibilidad.

Durante la transmisión, las funcionarias agradecieron a Patita de Perro por permitir adaptar la melodía original y remarcaron que el proyecto nació como una colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.

ARCHIVO - Julieta Venegas se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 25 de abril de 2010. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

“Queremos que este mensaje de igualdad resuene. Hoy las mujeres todo podemos ser”, dijo Curiel de Icaza ante la prensa.

La versión de Julieta Venegas se graba en Estudios Churubusco

La grabación se realizó en los renovados estudios Churubusco, un enclave histórico para la producción audiovisual en México.

El video muestra a Julieta Venegas acompañada por un coro de adolescentes, quienes interpretan la canción.

Curiel de Icaza destacó que la grabación fue una experiencia enriquecedora para las jóvenes del Conservatorio Nacional de Música, quienes trabajaron con una artista profesional como Julieta Venegas.

“Fue un reto, pero también una gran experiencia”, mencionó la funcionaria.

La cantante Julieta Venegas interpreta la canción 'La niña futbolista' en un estudio. Un coro de mujeres con camisetas moradas y pantalones azules la acompaña. Se observan varios micrófonos en el set con iluminación ambiental. La producción incluye a Estudios Churubusco, 22 veintidós, el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres, como parte de una iniciativa cultural vinculada al Mundial 2026.

Letra completa de “La niña futbolista”

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el juego del fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo sus papás

Piensan como los demás

Que a las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Que una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Tienen miedo a jugar con una mujer

Y una tarde en que jugó

Fue metiendo un super gol

La defensiva del contrario se llevó

Y el portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y hasta la quieren sus papás

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron que estaba bien

Que una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Todos quieren jugar con una mujer