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¿Por qué el “salario mínimo” es tendencia hoy en Google México? El estudio que confirma que el alza no destruyó empleos

Un análisis de la Conasami y el SNE, con datos del IMSS, revela que 6.4 millones de trabajadores se beneficiaron del incremento de enero de 2026 y que más de 8 de cada 10 conservaron su plaza laboral

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Cuatro personas sonrientes, un obrero, un campesino, una oficinista y una policía, sostienen billetes mexicanos, mientras una mano entrega más pesos en un sobre.
Trabajadores de diversos sectores en México celebran el aumento del salario mínimo, reflejo de un impacto económico positivo sin afectar el empleo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza al salario mínimo aplicada en enero de 2026 no generó efectos negativos sobre el empleo formal, de acuerdo con un análisis de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el Servicio Nacional del Empleo (SNE), elaborado con registros del IMSS. Sin embargo, el término “salario mínimo” registra este viernes 29 de mayo un repunte sostenido en las búsquedas de Google México, según datos de Google Trends.

El informe elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Servicio Nacional del Empleo concluye que la reciente actualización salarial no provocó reducciones significativas en la estabilidad laboral formal conforme a registros del IMSS
El informe elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Servicio Nacional del Empleo concluye que la reciente actualización salarial no provocó reducciones significativas en la estabilidad laboral formal conforme a registros del IMSS

El estudio estima que 6.4 millones de personas trabajadoras se beneficiaron directamente del incremento: son quienes en noviembre de 2025 percibían ingresos inferiores a los nuevos mínimos y mantuvieron su plaza con el mismo empleador en enero de 2026. Del total de ese grupo, el 82.5% permaneció en el mismo empleo, una tasa comparable a la de años anteriores, lo que descarta que el ajuste salarial haya generado cambios extraordinarios en el mercado laboral formal.

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En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

Google Trends sitúa el debate salarial entre las búsquedas más consultadas del día

El buscador coloca “salario mínimo” entre los términos con mayor crecimiento de consultas en México durante las últimas horas. El fenómeno digital se replica en la sección “Es noticia” de Google, donde el poder adquisitivo y la política salarial del gobierno federal concentran la atención de usuarios en todo el país.

El interés digital coincide con la publicación del informe de la Conasami sobre el comportamiento de la economía correspondiente al mes de abril de 2026, en el que se presentan los resultados del análisis sobre el impacto del nuevo piso salarial. La Conasami y el SNE compararon la situación laboral de las personas registradas ante el IMSS en noviembre de 2025 y enero de 2026. A través de un modelo econométrico, estimaron las probabilidades de permanecer en el mismo empleo, cambiar de trabajo o salir del mercado laboral formal, con variables sociodemográficas y características de las empresas empleadoras.

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Cuesta de enero
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordo un aumento de 7 pesos al salario mínimo para el 1 de enero del 2017, por lo qu este será de 80.04 peso diarios. La imagen en un mercado en donde tan solo un kilo de jitomate cuesta $18 pesos, mientras que el limón esta en $14 y la cebolla $10 pesos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Trabajadores con mayores ingresos muestran mayor estabilidad laboral

El análisis desglosa los resultados por segmento de ingreso. Entre quienes percibían de 5 a 10 nuevos salarios mínimos, el 96% permaneció en el mismo empleo y solo el 2.5% dejó de estar asegurado ante el IMSS.

Los resultados del estudio indican que las probabilidades de conservar el empleo resultaron similares a las observadas en ejercicios previos. La Conasami y el SNE concluyen que el incremento salarial no alteró la dinámica de contratación formal ni produjo salidas masivas del mercado laboral registrado.

Los estudios completos están disponibles en el Informe sobre el comportamiento de la economía del mes de abril, publicado en el portal de la Conasami en gob.mx.

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