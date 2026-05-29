México

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

Jesús Alonso Aispuro Félix es uno de los acusados del Departamento del Tesoro, de pertenecer a una presunta red de operadores financieros y empresas presuntamente vionculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, relacionada a la facción de Los Chapitos

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Ilustración de Jesús Aispuro Félix con un amparo. Un mazo de juez, Bitcoin y monedas del Tesoro de EE. UU. en un torbellino de 'lavado de dinero'.
Jesús Alonso Aispuro Félix solicitó el amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa, con residencia en Culiacán.

Jesús Alonso Aispuro Félix, uno de los hombres señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser presuntamente lavador de dinero de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, el pasado 20 de mayo, presentó una demanda de amparo para avitar su detención.

De acuerdo con información difundida por el semanario Zeta de Tijuana, el escrito fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa, con residencia en Culiacán, por el que Aispuro Félix solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de una eventual orden de aprehensión dictada por el Juez de Distrito en la entidad, especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro Federal de Justicia Penal.

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El juez que conoce de la demanda de garantías, se explicó, ya solicitó los informes previo y justificado a las autoridades responsables, y estableció la fecha del 25 de junio próximo para el desahogo de la audiencia constitucional en la que se podría dictar la resolución del caso.

De qué se le acusa a Aispuro Félix

El pasado 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de operadores financieros y empresas presuntamente vionculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, relacionada a la facción de Los Chapitos, por medio del uso de criptomonedas y movimientos transfronterizos de efectivo.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como líder de una estructura dedicada al lavado de dinero del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Aispuro Félix se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Aispuro Félix se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de Ojeda Avilés, se señaló a otras 11 personas y un par de empresas. Entre los señalados se encuentra Jesús Alonso Aispuro Félix, a quien se señala como estrecho colaborador de Ojeda Avilés, y como el principal intermediario financiero de la red de narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, él se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas.

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