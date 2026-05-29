Aguas negras contaminan a Cozumel: omisión de las autoridades normaliza el ecocidio, denuncia Sélvame Mx

A través de un video publicado en redes, el colectivo describió un trayecto marcado por “un olor fétido y penetrante a drenaje”, charcos de agua verde y zonas de manglar muerto. (Planta San Miguelito)

Sélvame Mx denunció un derrame de aguas residuales de la planta San Miguelito que está afectando a los manglares de la zona y la laguna Ciega, al norte de Cozumel. La organización advirtió que la falta de saneamiento convirtió el daño ambiental en una situación “normalizada” en esa zona de la isla.

La organización ambiental denunció que la planta de tratamiento descarga desechos que tendrían que ser procesados de forma adecuada y que esos escurrimientos avanzan hasta áreas de manglar y cuerpos de agua cercanos. A través de un video publicado en redes, el colectivo describió un trayecto marcado por “un olor fétido y penetrante a drenaje”, charcos de agua verde y zonas de manglar muerto.

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El recorrido entre la planta y el muelle que comunica con la Isla de la Pasión permitió identificar señales visibles de contaminación. En ese punto, SélvameMx afirmó que el agua presenta un fuerte olor a drenaje y amplias superficies con una capa blanquecina flotando, que podría corresponder a grasas o aceites.

Se trata de una problemática grave que pone en riesgo al bienestar del medio ambiente en la zona, donde existen mayormente manglares y cuerpos de agua importantes.

La organización ambiental, la cual ha participado en la defensa de Cozumel y sus áreas verdes naturales, manifestándose en contra de megaproyectos como el Tren Maya, evidenció el mal estado en el que se encuentran los manglares, pues “una laguna caribeña que debiera tener aguas color turquesa y transparente hoy presenta un color pardo y una imagen de podredumbre”, señalaron.

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Se trata de una problemática grave que pone en riesgo al bienestar del medio ambiente en la zona, donde existen mayormente manglares y cuerpos de agua importantes. (Captura de pantalla)

Acusan omisión de las autoridades ambientales

Sélvame Mx aseguró que realizó análisis de campo y detectó altas concentraciones de contaminantes, entre ellos coliformes fecales, E-coli, nitrógeno y fosfatos. A partir de esos resultados, sostuvo que la contaminación no puede asumirse como parte habitual del paisaje.

“Esto no debería de ser normal. Los cangrejos desaparecieron desde hace como diez años, refieren los pescadores”, señala la organización en el video, en el que lamenta la situación que actualmente vive la zona.

Bajo ese marco, el colectivo afirmó que el abandono institucional ha llevado a que “se ha normalizado el ecocidio” y llamó a la población a alzar la voz. “Ante el abandono de las autoridades responsables del saneamiento de las aguas residuales que genera Cozumel, se ha normalizado el ecocidio. No permitamos que esto continúe. Por un Cozumel vivo, alza la voz”, destacó SélvameMx.

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En 2025, se amplió esta presa para mejorar su funcionamiento

En 2025, la planta de tratamiento de aguas residuales “San Miguelito”, comenzó obras de ampliación con el objetivo de duplicar su capacidad de 110 a 230 litros por segundo, luego de más de cuatro décadas sin intervenciones similares.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama consideró en su momento que la ampliación de esta planta representa un avance histórico para la salud pública y el entorno ambiental de la isla.

La obra, financiada con más de 113 millones de pesos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, contempló la incorporación de un módulo de pretratamiento, un reactor biológico, tanques de regulación y pozos de infiltración, entre otras infraestructuras.

“Esta es una obra necesaria, justa y urgente que garantiza el bienestar de las y los cozumeleños, y responde al crecimiento poblacional y turístico de la isla”, afirmó la gobernadora durante un recorrido de inspección en aquel momento.