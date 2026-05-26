México

¿Es posible un brote de ébola en México por el Mundial 2026? Epidemiólogo de la UNAM habla sobre el riesgo real que representa el partido del Congo contra Colombia

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha generado preocupación por su posible llegada a México durante el Mundial 2026

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Vista aérea del Estadio Akron en Guadalajara con un círculo en la esquina superior derecha mostrando una imagen microscópica del virus del Ébola.
El partido entre la Selección de Colombia y la República Democrática del Congo en Guadalajara coincide con la alerta internacional por casos recientes de ébola en África. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente existe un brote activo de ébola en la República Democrática del Congo el cual se ha extendido al país vecino de Uganda.

En este contexto es que el Mundial 2026 llega a México, precisamente con un partido del Congo contra la selección de Colombia, el cual se jugará el 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

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Ante este panorama, y con la espera de la llegada de miles de turistas provenientes de otros países, muchos ciudadanos se han preguntado si existe riego de que pudiera ocurrir un brote de ébola en el México.

Sobre este tema habla en entrevista con Infobae el doctor Jorge Baruch, Jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien asegura que la población debe mantenerse tranquila, ya que el riesgo de una serie de contagios por ébola es “realmente bajo” y aquí te contamos la razón.

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Ilustración de un hombre mirando un estadio con banderas de México, Italia y Colombia. Un escudo verde con virus anaranjados está en primer plano a la derecha.
Especialistas de la UNAM aclaran que el riesgo de contagio de ébola en México es considerado realmente bajo por las vías de transmisión del virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El ébola representa un peligro real para México durante el Mundial 2026?

De acuerdo con el especialista el riesgo de un brote de ébola en México se considera bajo, debido a las características de contagio propias de la enfermedad.

Y es que como diversos especialistas, y la propia Secretaría de Salud, ha mencionado el contagio de este virus no ocurre por vía área, como sí pasa con el Covid, sino que es mediante secreciones como sudor, orina, vómito o fluidos por contacto sexual.

Y aunque si bien durante los partidos puede existir intercambio de fluidos, al menos en el caso del sudor, existen otros factores que indicen en el bajo riesgo de la enfermedad durante el mundial.

“Existen dos fases en el ébola, una conocida como la fase seca y otra conocida como la fase húmeda. En la fase seca se presentan síntomas similares a los de cualquier enfermedad viral, como estornudos o congestión nasal; sin embargo, en el caso del ébola esta fase es muy poco contagiosa”, explica el especialista.

Por su parte, señala el experto, la fase húmeda, “ya es una fase donde el paciente se encuentra grave, comienza a haber mucha diarrea, debilidad y es una fase donde el paciente ya no puede ni siquiera mantenerse en pie”. Es en esta fase es cuando realmente suelen ocurrir los contagios.

“Es por esto que el ébola se considera más una enfermedad que da a los cuidadores o personas del sector salud, más que a los miembros de una comunidad, ya que quienes suelen contagiarse son los cuidadores de las personas en fase crítica”, comenta Baruch.

Gráfico informativo sobre el brote de Ébola Bundibugyo en la RDC, mostrando un virus, personal médico, el mapa del Congo y datos clave sobre transmisión, síntomas y prevención.
El avance del ébola en zonas como el Congo se relaciona con factores sociales, pobreza y conflictos bélicos que dificultan el control epidemiológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situación social en África es otro factor que afecta la incidencia de contagios

Por su parte, el doctor también comenta que los brotes de ébola tiene un fuerte contenido social y geográfico que está relacionado con la pobreza, la falta de condiciones básicas de salud e incluso con los conflictos bélicos que se viven en las zonas donde suelen surgir estos brotes, como es ahora el caso del Congo.

“No es que haya un incremento en la curva de contagios, lo que ocurrió es que comenzó a llegar la ayuda internacional y varios casos sospechosos comenzaron a ser confirmados”, señala.

“Se tardó en identificar el brote, y descartar que no se trataba de fiebre amarilla o dengue debido a que las pruebas rápidas no fueron tan efectivas con este virus, que es uno diferente al de brotes anteriores”.

En este sentido, la información de especialistas del sector salud apunta a que tanto mexicanos como extranjeros pueden disfrutar sin preocupación de la contienda futbolera.

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