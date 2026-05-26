México pide a viajeros retrasar sus vuelos desde países con brote de ébola: para quiénes aplica y qué se considera un caso sospechoso

David Kershenobich explicó qué se considera un caso sospechoso de ébola tras alerta por brote de virus. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, pidió que las personas que viajen desde la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, retrasen su vuelo ante el brote de ébola en dichos países de África; sin embargo, precisó que esto no aplica para todos los viajeros.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal señaló que actualmente no hay casos del virus de ébola en México y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, y muy bajo para el país.

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Mencionó que los casos actuales se registraron principalmente en la República Democrática del Congo y en Uganda, aunque hay un centro de vigilancia para Sudán del Sur, por formar parte de dicha región.

En este sentido, destacó la importancia de vigilar como evoluciona la propagación del virus luego de que ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, dijo que “la situación puede empeorar antes de mejorar”, aclarando que se refirió a los dos países donde está el brote.

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No obstante, precisó que el gobierno de México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud.

“Aunque el brote parece ser contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución”, dijo en Palacio Nacional.

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Pide a viajeros retrasar vuelos desde El Congo, Uganda y Sudán del Sur

El secretario de Salud hizo un llamado a que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior, “una vez que la emergencia en la salud pública de importancia internacional se dé por concluida”.

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