Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Un cerdito de peluche rosa yace en el asfalto agrietado de una calle en Culiacán, Sinaloa, demarcada con cinta policial, representando el sombrío símbolo que conecta varias escenas de crímenes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cerdito de peluche rosa apareció este viernes junto a una nueva víctima en Culiacán, Sinaloa, representando el tercer hallazgo de este tipo en menos de dos semanas. Fuentes extraoficiales señalan que el objeto podría representar algún tipo de firma o mensaje de grupos delictivos que mantienen una confrontación interna en la entidad.

Sin embargo, ninguna institución —ni la Fiscalía General del Estado ni las corporaciones policiales— ha confirmado formalmente una relación entre los crímenes ni el posible significado del peluche.

El hombre sin identificar en el hotel del Centro

El día de ayer, alrededor de las 18:50 horas, un hombre fue atacado a balazos en el área de las escaleras de un hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Benito Juárez, frente al Mercado Rafael Buelna —conocido popularmente como “El Mercadito”—, uno de los puntos más transitados del primer cuadro de la ciudad. El presunto responsable llegó al lugar en motocicleta, abrió fuego de manera directa y huyó en la misma unidad con rumbo desconocido.

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Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. El fallecido vestía una playera azul y un pantalón negro, y no portaba documentos de identificación.

Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena, recolectaron indicios balísticos y aseguraron el peluche de cerdito hallado junto al cuerpo. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece bajo resguardo mientras se realizan los procedimientos para establecer su identidad.

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Hasta el cierre de esta información, no hay personas detenidas ni un móvil confirmado para el ataque.

Los dos adolescentes de 17 años en Sinaloa

El patrón del cerdito rosa ya había aparecido 10 días antes, con dos homicidios al norte de Culiacán en menos de 48 horas. El primero tuvo lugar el 15 de mayo: Carlos René, de 17 años, fue atacado a tiros por sujetos armados cerca del bulevar Helbert, en la colonia Infonavit Solidaridad.

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Peritos de la Fiscalía hallaron junto al cuerpo el peluche rosa, lo que generó diversas sospechas sobre su origen. Inicialmente, se mencionó que el joven podría haberlo llevado como obsequio para su novia.

Cerditos de peluche de varios colores yacen sobre el pavimento, un inquietante símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo se registró el 17 de mayo, a las 15:00 horas, cuando servicios de emergencia recibieron reportes de detonaciones en la calle Venus, entre Galaxia y Estrella, en la colonia Rubén Jaramillo.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Cristian Emanuel, de 17 años y residente de la zona, fue interceptada y atacada por sujetos armados que escaparon inmediatamente después.

Sus familiares lo trasladaron en vehículo particular a un hospital antes de que llegaran los primeros respondientes. Cuando la Guardia Nacional arribó al lugar, solo encontró un charco de sangre, casquillos percutidos y, a un costado, el mismo tipo de peluche. Sin embargo, Cristian Emanuel murió alrededor de las 18:00 horas; el personal médico confirmó que no resistió las lesiones provocadas por los disparos en distintas partes del cuerpo.

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Un antecedente con carritos de juguete

El uso de objetos como mensajes en escenas del crimen no es nuevo en Culiacán. En 2019, cinco cadáveres aparecieron en la ciudad con carritos de juguete pegados al cuerpo, presuntamente como señal de que las víctimas eran robachoches.

Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde septiembre de 2024, con el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, los símbolos se multiplicaron: pizzas y sombreros funcionaron como firmas en distintas escenas. El cerdito rosa parecería seguir esa misma lógica, aunque ninguna autoridad lo confirma de manera oficial.

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Culiacán: 20 meses de guerra interna

Los tres crímenes vinculados por el peluche ocurren en el marco del conflicto armado que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y La Mayiza abrieron una disputa que transformó a Culiacán en escenario de combates, narcobloqueos y ejecuciones cotidianas. Desde entonces, el estado acumula alrededor de tres mil homicidios vinculados a esa confrontación.

El despliegue de más de 13 mil militares en Sinaloa no ha detenido la violencia. El conflicto dejó además 77 policías municipales asesinados, colonias sitiadas y una economía que, según estimaciones de COPARMEX, registra pérdidas superiores a 36 mil millones de pesos y la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos.

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