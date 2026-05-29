Muere hermana de Mónica Castañeda; Ventaneando confirma nueva tragedia para el programa

La noticia fue dada a conocer la mañana de este viernes en las cuentas oficiales del programa de espectáculos. (Ventaneando: Instagram)

El programa Ventaneando confirmó este jueves el fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de la conductora Mónica Castañeda, noticia que provocó múltiples mensajes de solidaridad por parte de compañeros de televisión, periodistas y seguidores de la emisión encabezada por Pati Chapoy.

La producción del programa dio a conocer el deceso mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales:

“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

La producción del programa Ventaneando lamenta el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de su compañera Mónica Castañeda, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales. (Ventaneando: X)

Tras el anuncio, conductores de programas matutinos de TV Azteca y espacios informativos como ADN Noticias expresaron públicamente sus condolencias hacia la periodista y su familia.

¿De qué murió Norma Castañeda?

Hasta el momento, ni la conductora ni sus familiares han revelado las causas del fallecimiento de Norma Castañeda. La ausencia de información oficial ha generado especulaciones entre usuarios de redes sociales, especialmente porque en las últimas horas Mónica continuaba compartiendo actividades laborales y apariciones relacionadas con su trabajo en televisión, lo que sugiere que la pérdida habría tomado por sorpresa a su círculo cercano.

PUBLICIDAD

La muerte de la hermana de la conductora ocurre en un periodo especialmente complicado para el equipo de Ventaneando, programa que en los últimos meses ha enfrentado varias pérdidas personales entre sus integrantes.

Mónica Castañeda. Crédito: Pati Chapoy, YouTube

En febrero de 2025 falleció Daniel Bisogno tras complicaciones derivadas de un trasplante de hígado, situación que impactó profundamente al equipo encabezado por Pati Chapoy. Meses después también se confirmó la muerte del padre de Linet Puente, otra de las colaboradoras del programa.

PUBLICIDAD

¿Quién es Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda nació el 9 de enero de 1979 en la Ciudad de México y actualmente es considerada una de las periodistas de espectáculos con mayor trayectoria dentro de TV Azteca.

Aunque hoy es identificada por su trabajo en Ventaneando junto a Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente, sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al periodismo político. Incluso llegó a cubrir acontecimientos relacionados con figuras relevantes de la vida pública nacional.

PUBLICIDAD

Mónica Castañeda se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del periodismo de entretenimiento en México. (TV Azteca)

Su transición al mundo del entretenimiento ocurrió después de integrarse a TV Azteca. De acuerdo con relatos compartidos por la propia periodista, fue la conductora Mónica Garza quien la envió a realizar una entrevista a la agrupación Caló, experiencia que despertó su interés definitivo por la cobertura de espectáculos.

Desde entonces, Mónica Castañeda se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del periodismo de entretenimiento en México.