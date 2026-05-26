México

Gobierno afirma que no hay casos de ébola en México: estas son la acciones de prevención rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio en el país en estos momentos es muy bajo

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Representación 3D del virus del Ébola en primer plano, con una tienda de campaña en un paisaje desértico al atardecer y la Copa del Mundo 2026 en un círculo superior derecho.
La imagen representa el virus del Ébola en primer plano frente a un campamento al atardecer, junto a la Copa del Mundo 2026, destacando los desafíos de salud pública en eventos masivos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Salud, David Kershenobich dio a conocer las medidas que se encuentran implementando las instituciones sanitarias para prevenir el ébola en México, en un contexto previo al inicio del Mundial 2026.

“Es importante señalar que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global y muy bajo para nuestro país”, afirmó el funcionario durante la mañanera del pueblo este 26 de mayo en Palacio Nacional.

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Aseguró que actualmente el mayo número de contagios se han reportando principalmente en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudan. A pesar de esto, las autoridades mantendrán una vigilancia epidemiológica actica a través de la Dirección General de Epidemiológica y la Secretaría de Salud.

“El día de ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comentaba que el brote de ébola continúa en evolución y que la situación puede empeorar antes de mejorar”, manifestó Kershenobich, pero indicó que estas declaraciones solo son referentes a los tres países afectados.

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Acciones de la Secretaría de Salud para prevenir el ébola

Dentro de las principales medidas preventivas, el organismo de salud recomendó que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia de salud pública de importancia internacional se dé por terminada

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