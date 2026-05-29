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“El futbol también lo pueden jugar mujeres”: Sheinbaum pide a equipos promover inclusión en canteras

La presidenta reiteró su llamado a que los clubes de futbol tengan sus escuelas para promover el deporte desde la infancia

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Sheinbaum hizo un llamado a promover el talento desde las canteras. | Presidencia
Sheinbaum hizo un llamado a promover el talento desde las canteras. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a promover la inclusión en el futbol en México, tanto de mujeres como a un nivel social, al reiterar su exhorto a que los clubes de dicho deporte tengan sus propias escuelas de formación para niños, niñas y jóvenes.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria afirmó que el futbol femenil aún tiene un significado distinto al varonil en México, a pesar de los avances en la equidad de género, por lo que recalcó que las mujeres también pueden jugar este deporte.

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“El futbol también lo pueden jugar mujeres. Que aún ahora, es muy distinto  lo que representa el futbol varonil del futbol femenino”, dijo en Palacio Nacional.

En este sentido, adelantó que su gobierno buscará formar equipos con todas las niñas y jóvenes que participaron en el concurso para ganar su boleto y el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para el partido de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026.

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“Decirles a todas las que participaron, Rommel, si te parece, que las contactemos para que podamos seguir en contacto con ellas, buscar hacer equipos y que sigan participando en torneos, porque la verdad el esfuerzo es maravilloso.  Y a las cuatro finalista, nuestro reconocimiento, son orgullo de México”, mencionó.

Agregó que la próxima semana presentará las acciones que se realizaron desde el gobierno como parte del programa ‘Mundial Social’, con el objetivo de este deporte “se quede en la gente” y no solo se vea como “un negocio”.

“Lo que queremos más allá de recibir a millones de visitantes que van a estar en México por el mundial, que se quede en la gente, que este deporte sea parte de algo social, no solamente el negocio asociado al fútbol, porque también es un negocio, sino que realmente sea parte de una gran cantera”, agregó.

Enfatizó que en el país “hay mucho talento” para el futbol, que debe llegar a la Selección Nacional tanto Varonil y Femenil, “en sus distintas categorías”.

Por ello, insisitió en que los clubes de futbol tengan sus propias canteras para “formar desde abajo” a niñas, niños y jóvenes en general, especialmente a aquellos que habitan en las comunidades más apartadas.

“Si nos escuchan bien, si no también, pero lo vamos a decir: Sería muy importante que todos los clubes de fútbol en México tuvieran sus propias canteras, tuvieran  sus escuelas de fútbol, que formaran desde abajo, que al jovencito, a la niña,  al niño que vive en el lugar más apartado de  México pueda ser parte de la  selección, pueda ser parte de un equipo de fútbol. 

“(...) Entonces vuelvo a hacer este llamado  a los clubes de fútbol, a que está  muy bien lo que hacen, pero que también haya parte de estas canteras que se conviertan  en los grandes equipos de las ligas y en la Selección Nacional.  Y también para las mujeres, no solamente el varonil, sino que el fútbol femenil, pues sea parte también de la historia y el futuro de México”, concluyó.

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