Precio de la canasta básica bajó 12% en gobierno de Sheinbaum: sin actuación del gobierno costaría 10% más, afirma presidenta

El gobierno de México renovó el PACIC. | YouTube Claudia Sheinbaum

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum renovó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el mecanismo de colaboración voluntaria, en el cual se señalan las acciones y acuerdos para contener el aumento en el precio de 24 alimentos de la canasta básica que se implementarán durante los próximos seis meses.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el precio de la canasta básica tuvo una reducción del 12.4% durante el actual gobierno, al pasar de 1 mil 039 pesos a 910 pesos.

El funcionario federal detalló que en 2022 se contuvo el precio de la canasta en mil 129 pesos, logrando después una reducción a mil 039 pesos en febrero del 2023 y en noviembre del 2024 se estableció un precio máximo de 910 pesos en la canasta básica.

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“Con estos resultados, recibimos la instrucción de la presidenta para transformar al PACIC de una medida coyuntural a una propuesta de política pública en el marco de la planeación nacional, articulando incentivos, facilidades administrativas, mejora del marco regulatorio y rebalanceo de la estructura arancelaria para incentivar la producción nacional, sin dejar de garantizar el abasto de productos que complementen la oferta nacional”, puntualizó.

Mencionó qe de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la canasta PACIC se mantiene por debajo de los 910 pesos, lo que consideró una “muestra” del éxito de la estrategia, “apoyada por el esfuerzo de los proveedores y tiendas de autoservicio participantes”.

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El secretario de Hacienda explicó que, ante el aumento reciente en los precios de productos perecederos, la presidenta convocó a productores y comerciantes para frenar las alzas, logrando el compromiso de reducir márgenes de intermediación.

Resaltó que en la reunión del 16 de abril, se pactó mantener el precio de la canasta básica y mejorar la señalización de los 24 productos incluidos en el PACIC para facilitar la decisión de compra de los consumidores.

Asimismo destacó que la comunicación de la presidenta con los sectores productivos ha sido clave para los resultados y que se trabaja en ampliar los productos del PACIC.

En su intervención, la mandataria afirmó que si su gobierno no hubiera implementado el paquete contra la inflación, el aumento en los costos sería de hasta el 10 por ciento.

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