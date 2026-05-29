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Álvaro Fidalgo asegura estar listo para representar a México en el Mundial 2026 pese a críticas

El mediocampista también habló sobre la exigencia que representa competir en clubes de alta demanda y aseguró que esa experiencia puede ayudarle en su camino con la Selección Mexicana

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(REUTERS/Eloisa Sánchez)
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A 14 días de que comience el Mundial 2026, Álvaro Fidalgo habló sobre su integración a la Selección Mexicana, el proceso que vivió para representar al Tri y la presión que implica competir al máximo nivel tanto en clubes como en selecciones.

El mediocampista, actualmente jugador del Real Betis, participó en el Media Day previo al partido amistoso frente Australia, donde destacó sentirse plenamente identificado con el grupo y agradecido por el recibimiento del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

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“Muy feliz de estar aquí, muy feliz de representar a México. El grupo me recibió de una manera increíble”, comentó el futbolista.

Fidalgo explica por qué decidió representar a México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante la conferencia, Fidalgo explicó que su decisión de representar a México llegó después de construir un vínculo personal y profesional con el país, situación que consideró necesaria antes de aceptar un llamado al Tri.

“Hubiera sido muy falso de mi parte haber dicho hace 3 o 4 años que sí”, señaló.

El exjugador de Club América también aseguró que entiende las críticas que han surgido tras su naturalización, aunque afirmó que intenta mantenerse al margen de los comentarios externos.

“Respeto cualquier opinión… Sabía que una vez que tomara la decisión me iba a enfrentar a ese tipo de comentarios”, explicó.

“La presión la vivimos todos”, dice Fidalgo rumbo al Mundial

(Talia Sprague-Imagn Images)
(Talia Sprague-Imagn Images)

El mediocampista también habló sobre la exigencia que representa competir en clubes de alta demanda y trasladar esa experiencia a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

“La responsabilidad es altísima. La presión la vivimos todos los días, tanto en el América como en el Betis. Lo importante es prepararte para ello”, afirmó.

Fidalgo agregó que salir de su zona de confort y cambiar de entorno futbolístico le permitió evolucionar como jugador en los últimos meses.

Además, destacó la importancia de los partidos amistosos internacionales ante selecciones como Australia o Serbia, al considerar que ese tipo de encuentros ayudan a elevar el nivel competitivo rumbo a una Copa del Mundo.

“Son equipos de muchísimo nivel con grandes jugadores que te puedes encontrar perfectamente en un Mundial”, concluyó.

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